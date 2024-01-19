深圳男車子掛「小王勾引我老婆」紅布條　人妻曝光網民也戀愛了

撰文：許祺安
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深圳近日微信群組廣傳一組照片，是一名被帶綠帽的男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」，隨後當事人妻的本尊容貌也被網民查出，引發網絡熱議。

不過許多網民看到人妻的照片後，紛紛直呼「如果是我，也想和她出軌」，讚嘆這位人妻的顏值真的太高。

據了解，該圖片日前在深圳微信群組廣傳，而小王任職的深信服在深圳也小有名氣。該企業官網顯示，深信服於2000年12月25日成立，是一家專注於企業級安全、雲計算及IT基礎設施的產品和服務供應商，在全球設有50餘個分支機構。2019年，深信服曾入選「2019福布斯中國最具創新力企業榜」。

不過網民關注的還是出軌人妻的本尊容貌，網民紛紛感嘆，「人妻長得好漂亮」、「換作是我，我也想和她出軌。」

據悉，內地《刑法》沒有通姦罪這個罪名，通姦屬於違反道德，一般不構成犯罪的，僅就涉軍人眷屬部份作出規定。

內地《婚姻法》修正後雖明確禁止「婚外同居」，但仍將通姦、婚外情等破壞家庭婚姻關係之行為劃在「禁止」之外，未作出相應規定或制裁，通姦行為屬於「道德領域」之規範範疇。但是元配仍可以循民事途徑要求賠償。

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