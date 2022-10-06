大學開「戀愛課」人氣爆棚　教育部稱鼓勵高校加強戀愛心理教育

武漢大學去年10月開設的一期「戀愛心理學講座」可謂人氣爆棚，大量學生積極到場並認真聽講，紛紛渴望在課堂中獲取一份「愛情秘笈」。近日，針對有全國人大代表提出「關於在高等學校開設家庭家教家風必修課的建議」，教育部回覆指，鼓勵高校結合青年學生特點開展戀愛心理教育。



有全國人大代表提出「關於在高等學校開設家庭家教家風必修課的建議」。（視覺中國）

據《長江日報》報道，有調查顯示，88.23%的大學生支持開設戀愛課，大學生在戀愛中出現的問題集中在表白、相處及異地戀三方面。如何解決戀愛中的矛盾和分歧、如何面對感情的結束是大學生最希望學到的內容。

教育部就此答覆，下一步工作考慮鼓勵高校結合青年學生特點開展豐富多彩、積極向上的校園文化活動，加強戀愛心理教育、家庭倫理教育，提升學生表達、溝通和交往能力，引導學生樹立正確的愛情觀、婚戀觀、家庭觀，教育學生深刻領悟「家庭是國家發展、民族進步、社會和諧的重要基點」的重大意義。

去年10月，在武漢大學舉辦了一期「戀愛心理學講座」的武漢大學哲學學院心理學系教授、博士生導師喻豐認為，當前，很多年輕人自稱「社恐」（社交恐懼），不知如何處理家庭關係和親密關係，在大學期間開設「家庭家教家風」必修課，可以幫助學生學會表達情感，能夠有效進入一段親密關係中。

武漢大學開設「戀愛心理學講座」，收穫大量人氣。（微博）

喻豐指，去年舉辦的講座場面十分火爆，這正反映了學生們渴望知道如何去愛，「年輕學生會對一段親密關係抱有期待與渴望，但尚不清楚一段親密關係對於個人的意義，若能有一門課程對他們加以引導，將會避免許多矛盾與障礙。」

事實上，近年來常有內地高校開設類似課程，包括華東師範大學的「婚姻與愛情」、鄭州師範學院的「愛情心理學」、天津大學的「戀愛學理論與實踐」與南京大學的「校園戀愛公開課」，每一所高校內的相關課程，受歡迎程度都極為火爆。