湖南婦回家驚見多了個B？丈夫因獨女不願生找代孕：無後等於不孝

早前，湖南益陽一名53歲郭姓女子下班回家時，驚見一名抱着嬰兒的陌生女子，對方更稱孩子是郭女的「寶寶」，令郭女突然憑空多了一個孩子。就在她一臉錯愕之際，其高姓丈夫告知，這是他在外面代孕的孩子，原因是他們29歲的女兒不願意結婚生子，「無後就等於不孝」，再加上他一向想有個兒子，於是未與家人商量下，私自在網上找了個仍是大學生的「卵妹」代孕。女兒高女近日在網上曝光事件，直斥父親行為離譜，引起熱議。



在看到陌生女子時，郭女一度以為自己走錯了門，但女子卻說手中的孩子是她的「寶寶」，並拿出疫苗本，郭女接過見到母親一欄赫然寫着自己的名字，即自己名下憑空多了個「親生」女兒，令她滿臉疑惑。

這時，其丈夫才說這是他花費54萬元（人民幣．下同）找的代孕的孩子，原因是因為年近30的女兒不願意結婚生子，「他說養你（女兒）有什麽用，無後就等於不孝」。這令郭女氣得要求離婚。女兒高女也直言事件離譜，認為以父親自己的能力根本無法撫養孩子，並擔心即使父母離婚，她作為婚生子也有義務撫養這個孩子。

而事件曝光後引起極大爭議，不少網民怒斥代孕違法，作出決定的事主自私，「這世界瘋成了我不敢想的樣子」、「自己養不起還代孕出來給女兒養，就是安排女兒不管自己生的還是老爸生的都是女兒養，絕了」。還有人針對背後反映的根深蒂固的重男輕女思想，以及物化女性的問題，「年齡不是焦點，遺產不是焦點，獨生女不是焦點，負不負責代孕小孩也不是焦點， 背後的違法代孕和根深蒂固的重男輕女、思想糟粕，才是這件事情真正的焦點」、「考慮過女性的人身安全嗎？女性身體一旦商業化，以後就會有很多女性被拐走關起來專門用來生殖」。

報道指，在湖北武漢，有機構可提供代孕服務，他們還給「卵妹」和「代媽」起了個美化名稱做「志願者」。負責人郭某介紹道，自己手持過百個「卵妹」資源，都有照片和個人資料供人挑選，學歷從大專到一本、碩博連讀等。身高從155到180都有，價格一般在4至5萬元，條件越優秀的越貴，最高可達100萬元。但在湖南長沙，一名剛在醫院生產的「代媽」透露，自己是因此孩子生病急需錢，不得已才做代孕，機構曾承諾給27萬元報酬，但孩子已經生了，她也才只拿到了7萬。

事實上，內地《人類輔助生殖技術管理辦法》和《人類輔助生殖技術規範》均明確規定禁止相關醫療機構和技術人員提供代孕相關服務。去年6月，國家衛健委、中央政法委等14部門聯合制定《開展嚴厲打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動工作方案》，嚴厲打擊從事人類輔助生殖技術活動、代孕、偽造或買賣出生證明等行為。