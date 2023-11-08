台灣擬修法開放代孕　新納單身女性、同性、代理孕母等三類對象

台灣衛生福利部長薛瑞元今（8）日鬆口，稱國民健康署將提出的《人工生殖法》修正草案，朝向開放代理孕母。台灣國民健康署長吳昭軍明示，今次修法方向將擴大納入「單身女性」、「同性」、「代理孕母」等三類對象，同時增訂兒童權益保障。至於時程，預計明年初預告，若一切順利，將於明年底送台灣行政院拍板定案。



面對少子化問題，民眾黨總統參選人柯文哲7日召開對策記者會提出「代孕鬆綁」，要將代理孕母納入《人工生殖法》，並提倡女性自主權，解除需要丈夫同意的取卵限制。

薛瑞元8日在台灣立法院社會福利及衛生環境委員會受訪時表示，有關代理孕母問題，在台灣現行《人工生殖法》規範下依然是被禁止的，國健署已陸續召開專家、各界溝通會議，修法草案逐漸成形，衛福部會提出版本是會有代理孕母，這才有所選擇，但是如果立法院審查過程決定先不開放，衛福部也會尊重。

美國加州於2008年通過同性婚姻合法化，在同性平權上走行前，同性夫婦生育子女也較普遍。（Getty）

吳昭軍指出，針對《人工生殖法》修法草案，國健署過去二年半召開13場專家會議，42條基本法條已經都初擬完成，目前只罰則部分，將於本月開專家會議，整理完畢後進行預告。

吳昭軍解釋，修法主要聚焦於「同性」、「單身女性」、「代理孕母」等三個對象，並且納入「兒童權益」成四個面向。過程中大家都有想要的部分，也有不同反對的意見，但異中求同，仍整理出修法版本。

代孕議題以美國為例，由於不孕不育問題增加，加上性小眾人士尋求生育下一代，使得代孕在美國成為一種「產業」。( Getty)

針對代理孕母的執行，吳昭軍表示，法條中會要求經機構的諮詢，同時要有法律文件跟契約的訂定，以保護委託者跟受委託者雙方的權利跟義務；另針對代理孕母比較爭議的營養費用，在契約、合約內都會明訂，衛福部會有範本。

吳昭軍說，按照時程，預計在明年第一季、第二季預告，蒐集意見並經最後專家會議確認，明年底送行政院，只要行政院同意很快就能送立法院。