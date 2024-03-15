研究指中國已超越美國　成為全球最大的品牌咖啡店市場

在全球咖啡市場中，中國的地位與日俱增。研究機構「世界咖啡門戶」（World Coffee Portal）近日發布最新報告顯示，中國已超越美國成為全球最大的品牌咖啡店市場。



在2023年，中國的咖啡店數量增長58%，達49691間，同期美國的咖啡店僅增長4%，現有40062間，為自1999年該機構開始進行研究以來，美國首次被超越。在4000名接受調查的中國消費者中，超過90%的人每周喝一次熱咖啡，64%每周至少喝一次冰咖啡。有89%的受訪者每周至少光顧咖啡店或點外賣一次，其中五分一的人每天都會買咖啡。超過85%的受訪者在過去12個月內選擇過咖啡外賣服務，其中57%更偏好外賣而非到咖啡店。

報告預計中國連鎖咖啡市場還將繼續擴張，但增速有所放緩，2024年的漲幅為24%，2028年將放緩至6%。據分析公司「GlobalData」的數據，2022年到2027年，中國的咖啡銷量將以8.7%的年覆合增長率（CAGR）增長。

在現今中國，除了星巴克、Costa Coffee等國際連鎖品牌外，還有許多本土品牌，如瑞幸咖啡、庫迪咖啡等。星巴克業績報告顯示，2024年第一季，星巴克中國實現凈收入7.35億美元（約57.5億港元），同比增長18%。門店數達6975間，同比增長15%。星巴克首席財務官Rachel Ruggeri認為，新店增長和同店銷售增長，為促使星巴克中國收入增長的兩大原因。

瑞幸咖啡已成中國咖啡店市場「一哥」。（資料圖片）

本土品牌方面，2023年，瑞幸咖啡中國市場銷售總額達248.6億元人民幣，首次超過星巴克中國，成為中國市場最大的咖啡連鎖品牌。公司全年凈新開門店8034間，與2022年末相比增長97.8%。截至2023年末，瑞幸咖啡國內門店數量達16218間，其中自營門店10598間，聯營門店5620間。

而為搶奪市場，中國咖啡市場掀起價格戰。如2月26日，庫迪咖啡就宣布在全球達到7000間門店之際，開啟為期三個月的「好咖啡全場9.9不限量」促銷活動，期間除交通樞紐和旅遊景點等少數門店外，其他全部門店全場飲品9.9元人民幣促銷，且不限品類和數量。而瑞幸咖啡亦早在去年庫迪咖啡推出「天天9.9」促銷活動後不到一個月，宣布啟動店慶促銷活動，每周推出9.9元咖啡單品，還宣布開啟每周9.9元常態化優惠活動，至少持續兩年。

不過星巴克中國董事長兼CEO王靜瑛（Belinda Wong）表示，星巴克中國對卷入價格戰不感興趣，強調其目標是成為中國高端咖啡市場的首選品牌，用明確的戰略來推動同店銷售和整體增長，包括交易量和客單價的增長。北京社科院副研究員王鵬則表示，中國咖啡市場的適度競爭有利於行業發展：對於消費者而言，能夠推動產品創新和服務提升；對於行業而言，也能夠刺激咖啡市場不斷擴大，提升消費者的認知度和接受度。同時，激烈競爭也有助於中國咖啡行業形成更加多元化、差異化的市場。