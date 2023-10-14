英媒：經濟不景下中國青年赴非洲工作成趨勢　以逃離內捲社會

中國經濟低迷，青年失業率高企，早前，「年薪20萬你會考慮外派非洲嗎」的話題一度在中國社交平台引起熱議。據英國廣播公司（BBC）報道，隨著中國職場競爭日益激烈，現時到非洲工作成為不少中國年輕人的出路。



報道指，受語言障礙、安全問題、文化差異等因素影響，以往除了擁有語言專業的學生，通常到非洲工作基本上不會是中國應屆畢業生的考量。然而，隨著中國職場競爭日益激烈，非洲慢慢成為了選向。今年7月，「年薪20萬你會考慮外派非洲嗎」的話題一度佔據微博熱搜榜第一，文章閱讀量高達2億；在影音網站bilibili（B站）、社交平台小紅書上，也有人分享在非洲工作的經歷與生活，相關影片與文章吸引不少留言與查詢。

對此，美國喬治亞州立大學（Georgia State University）全球傳播學助理教授雷普尼科娃（Maria Repnikova）分析，愈來愈中國年輕人赴非洲工作，不僅到大型國有企業，還有以較小的團體甚至個人形式到非洲尋找創業機會，這種需求很大程度上來自中國的大型項目，尤其是在基礎設施和技術領域。除了追求高薪，也有受訪者表示，之所以到非洲工作，是希望逃離當前內捲的中國社會，尋找更廣闊的空間。另外，也有人是為了逃避家庭生活的瑣碎、壓力與傳統思維，追求自由自在的生活。

中非經濟交往密切。（人民網）

不過在學者眼中，中國年輕人大量出走海外也是一項警訊。美國聖母大學（University of Notre Dame）政治學副教授艾森曼（Joshua Eisenman）就表示，中國多年來一直希望經濟崛起，吸引海外青年回國發展，現時卻有人願意去那麼遠的地方工作，或者認為必須走那麼遠才能找到機會。對此，他感到驚訝，並指可以肯定的是，這是中國經濟形勢非常糟糕帶來的結果。

公開資料顯示，中國今年16至24歲青年失業率節節攀升，1到6月分別是17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%、21.3%，數據屢創有統計以來的新高。今年8月，官方宣布暫停發布全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率，引起輿論關注。