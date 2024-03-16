央視揭發內地預製菜食安問題：用淋巴肉做梅菜扣肉，工人都不敢吃

每年3月15日是內地的消費者權益日，央視記者日前暗訪安徽阜陽多家預製菜企業，曝光使用「槽頭肉」（指豬頭與軀幹連接部位的頸脖肉，上面淋巴較多）製作梅菜扣肉，引發輿論熱議。央視「315」晚會節目播出後，內地多個電商平台下架涉事產品，曾經直播帶貨該產品的直播主則被網民點名批評為未做好品質把關。



據了解，遭點名的包括安徽廚先生食品有限公司、阜陽市春天食品有限公司、安徽東輝食品科技有限公司等多家企業，他們被曝光用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉預製菜。央視探訪時有關企業負責人稱「槽頭肉」佔使用材料的60%，有工人被問及是否安全時回答「我不吃」，更有工人稱「腺體都還在，都剔乾淨了，肉就不夠厚了」。



根據內地法規，「槽頭肉」因為含有大量淋巴結、脂肪瘤和甲狀腺，屬於豬肉中必須進行嚴格整修的部位，是豬肉中公認品質差、價格低的部位。

阜陽市市場監督管理局回應稱，「3·15晚會」曝光了我市春天食品有限公司、安徽東輝食品科技有限公司、安徽廚先生食品有限公司用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉的問題，屬地市場監管、公安等聯合執法組當即趕至現場，已對涉事企業進行查封，對所有成品半成品及原料等現場封存。涉事企業法人代表已被公安機關傳喚到位。後續依法依規嚴查嚴處情況，將及時向社會通報。

另據報道，國務院食安辦、公安部、農業農村部、市場監管總局今年將在全國範圍內部署開展「嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動」。

另外，今年「3·15晚會」還曝光了BMW（寶馬）530Li車型存在傳動軸異響、聽花酒虛假宣傳、多家公司用未經嚴格處理的槽頭肉製作梅菜扣肉預製菜、多家婚戀平台利用焦慮收割消費者等問題。

寶馬集團也發布聲明稱，「針對部分寶馬530Li使用者提出的『傳動軸異響』問題，我們此前已經進行過技術核查，確認該現象不會影響行駛安全，並可以通過維修解決，寶馬承擔所有相關維修費用。我們將進一步開展技術複查和深入分析，給消費者滿意的答覆。由此給使用者帶來的不便，我們深表歉意！」