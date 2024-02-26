台灣金安記香辣豬肉絲或含致癌蘇丹紅　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（26日）呼籲，市民不要食用一款由台灣進口、品牌為「金安記」的預先包裝「香辣豬肉絲」產品，因為產品可能含有不准添加於食物的染色料蘇丹紅，中心正跟進事件。《香港01》記者發現，該款產品在HKTVmall、惠康、優品360等均有售，但未知是否同一批次，目前網頁顯示同款產品已經下架或已售罄。



台灣媒體報道，當地近期食安事件接連發生，含致癌物蘇丹紅、產自中國大陸的辣椒粉流向全台，目前統計違規原料4批次，共有16家下游業者，共計下架及封存的辣椒粉及其產品近2萬公斤，當中包括金安記的「香辣豬肉乾」等產品。



惠康網頁顯示已經產品售罄。（惠康網站截圖）

HKTVmall網頁顯示產品已經沒貨。（HKTVmall網頁截圖）

食物安全中心指出，須停售產品淨重150克， 最佳食用日期為2024年8月9日至2025年2月5日，進口商及代理商為「三匯（香港）發展有限公司」。

台灣當局發通告 食安中心跟進發現港曾售賣

中心發言人指出，中心早前透過食物事故監測系統，得悉台灣當局發出通告，指上述產品懷疑使用含有蘇丹紅的原材料。中心得悉事件後，隨即聯絡零售商跟進，初步調查發現上述商戶曾售賣受影響批次產品。

為審慎起見，上述商戶已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2323 3028，查詢有關產品的回收事宜。

發言人表示，蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。違例者一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。」

中心已通知業界，並繼續跟進事件及採取適當行動；中心亦已經加強相關檢測，以及密切留意台灣當局回收問題食品的最新發展。