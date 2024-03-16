河南包公祠現申冤潮　女子跪地痛哭訴法院不公　網民嘆底層怨氣大

近日，河南開封包公祠因為一名女子跪在包公像前嚎啕大哭的影片而走紅，並引發其他民眾仿傚，紛紛前往跪地申冤。女子事後回應稱，她之所以跪在包公像前痛哭，是因她打贏了官司，卻在執行環節遇上法院執行局弄虛作假的情況。而針對民眾相繼前往包公祠申冤的現象，有網民慨嘆「底層民眾壓抑的怨氣太大」。



涉事短片在3月10日流傳於社交平台，顯示一名女子在開封包公祠景區的大堂內的包公像前跪地痛哭。景區回應稱，是香客看見包公比較感動，可能內心有委屈繼而崩潰。事後，微博帳號「司法腐敗鬥士abc」發文表示，她就是片中女事主，並解釋緣由。

她表示，自己之所以跪在包公像前痛哭，是因為她在遼寧昌圖縣法院打贏了官司，但到了執行環節時，法院執行局弄虛作假，放跑已經查封的財產，並讓被執行人把凍結的財產私自處理，王姓執行局長也以調察處理為名故意拖延。她也因此被害得家庭支離破碎，於是去了開封表姐家，並在外出散心期間觸景生情，想到包公的公平公正，自己禁不住大哭了一場。

影片走紅後，出現了模仿效應。（影片截圖）

而上述影片走紅後，出現了模仿效應。13日，又有母女三人手持牌子跪地痛哭喊冤。這引發網民熱議，有人慨嘆現象反映底層民眾壓抑的怨氣太大，「當今社會，普通老百姓太難了」、「人間若有公理在，何須跪地哭青天？」、「在上訪和上訴之間，為何選擇了上香？」更有網民形容包公祠成了「中國的哭牆」，還憂慮再這麼下去，包公祠分分鐘要被封。