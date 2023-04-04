小女孩開心剪髮卻被嫲嫲騙去「賣髮」　大哭影片瘋傳網民反應兩極

4月3日一段影片在網絡瘋傳，影片中一名重慶小女孩開心跟嫲嫲去理髮，沒想到卻被帶去街邊賣頭髮，女孩崩潰大哭，引發關注。有網民指出，「賣頭髮的話，不止是剪短，是從頭皮那裡剪短」稱此舉是強迫小女孩意願。但也有網民認為，「賣頭髮改善家裡生計，有何不可？。」



目擊者稱，小女孩嫲嫲把她騙到街邊，想把她頭髮賣了，女孩當場反抗不了只能大哭，頭髮賣了500元。

事件在內地引發廣大關注，許多網民表示看到小女孩哭「心都碎了」，也有網友表示不該強迫女孩剪髮，「女孩子一直在哭，奶奶在旁邊笑呵呵的」，「女孩子不願意就不要強迫吧，缺這一點錢嗎？」、「女孩的爸媽在哪裡呢？」。但也有不少網民表示理解，稱這是別人的家務事，「剪頭髮補貼家用有什麼問題」

《西部決策》4月4日報道，當地婦聯工作人員表示，已經看到了視頻，非常關心女孩的情況，了解後將視情況給予女孩説明。

工作人員表示，這個小女孩正處於特別愛美的年紀，這麼剪頭髮違背她的意願。「肯定要做心理疏導的，要瞭解一下，是不是爸爸媽媽出去打工了，奶奶一意孤行，還有家裡有沒有困難。剪這麼短，對她的幼小心靈還是造成了極大傷害。」

工作人員還稱，無論是怎麼樣的情況，都不能傷害小女孩，強迫她的意願去做這樣的事情，一定會調查清楚，根據具體情況再來解決。

網民點睇：

賣頭髮的話，不止是剪短，是從頭皮那裡剪短。

這純粹是人家家裡的事情，如果不是非常缺錢，以至於到如此窘迫的地步，誰會帶小孩賣頭髮?

孩子奶奶不顧孩子的心理健康，賣掉孩子的長髮，這個能不能算做不當得利呢？能不能讓壞老太婆把錢吐出來呢？ ​

故意的吧！大媽看別人年輕漂亮用這種事搞報復無辜年輕女孩滿足變態心理吧！

