廣西麻醉科醫生割頸自殺　網傳曾因規培協議與醫院產生矛盾

廣西南寧市第一人民醫院有麻醉科男醫生在洗手間割頸自殺，網傳他曾因規培協議與醫院產生矛盾。



網傳消息稱，自殺的麻醉科男醫生是醫院的規培生。規培生是指醫學生畢業後需要以住院醫生的身份，在培訓醫院接受系統性的臨床訓練。

知情人爆料稱，事發於3月14日晚，該名麻醉科醫生被室友發現在醫院洗手間自殺，家屬趕到時已去世，但至今不清楚自殺原因。有醫院內部人員稱，逝者疑似在規培協議上與醫院產生矛盾，畢業後決定跳槽去其它醫院，但被南寧市第一人民醫院卡住規培證。

廣西南寧市第一人民醫院麻醉科醫生割頸輕生。圖為其生前照片。（瀟湘晨報）

一張流傳在醫學圈的微信聊天記錄顯示，自殺的男同學平日雖然性格稍內向，但與其他同學相處融洽，和女友也很恩愛，已經簽署某三甲醫院麻醉科，畢業後可直接入職。3月3日，他還在朋友圈祝福相愛7年的女友生日快樂。

《瀟湘晨報》報道，3月18日，家屬林女士證實，離世的是其表弟，目前是研究生3年級，今年剛滿27歲，生前曾向父母透露想換醫院的想法。

據悉死者與女友相愛7年，非常恩愛。圖為死者生前與女友合照。（瀟湘晨報）

林女士稱，事發後她與表弟父母趕到醫院，並提出要查看閉路電視紀錄，但被拒絕。他們想知道死者做出極端行為的原因。目前，表弟的手機、電腦還在警方手上，家屬搜不到他留下的任何字面遺言。

林女士表示，表弟一直對醫學行業抱有很高的熱情，還在2022年考下臨床執業資格證，且對方生性樂觀開朗，「在家是暖男，不敢相信會走這一步」。

死者的醫師資格證書。（瀟湘晨報）

南寧市衛健委處稱，當地已經關注到此事，正在處理中。南寧市第一人民醫院工作人員稱，網傳信息不真實，隨即掛斷電話。

公開資料介紹，南寧市第一人民醫院位於廣西壯族自治區南寧市七星路89號，是一所集醫療、教學、科研、預防保健、康覆於一體的三級甲等綜合醫院，是南寧市醫保定點醫院，廣西醫科大學第五附屬醫院和廣西醫科大學第五臨床醫學院。