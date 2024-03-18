河北13歲初中生慘遭殺害　父親律師全程見證驗屍：頭臉背有傷

河北邯鄲市肥鄉區13歲的中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害。涉案3名學生已被捕。

3月18日，死者家屬透露，王子耀的遺體已於18日凌晨進行屍檢。死者父親及其代表律師，全程見證屍檢經過。



《新京報》報道，受害者家屬透露，屍檢時間持續1個多小時，死者頭部、臉部及背部有傷。

王子耀被害案引發廣泛關注， 網民圍繞案情提出諸多疑點。多個平台的博主發文傳播王子耀遇害案的顱骨照片，並有博主根據該圖片，配文作出「死者被活埋」「案件有成年人幫兇」等分析和結論。

經央視法治在線記者向有關部門核實確認，該網傳照片和邯鄲初中生遇害案無關。

3月27日，河北邯鄲市肥鄉區聯合工作組發布通報稱，涉案疑犯已被全部拘捕，現已依法採取刑事強制措施。司法機關將對犯罪行為依法予以懲處。

河北邯鄲市肥鄉區聯合工作組指，案件發生以來，相關部門全力做好受害人家屬安撫和善後工作，各方面工作正有序進行。該案涉及未成年人，為保護受害人隱私，請大家不信謠、不傳謠，避免對其家屬造成進一步傷害。

據早前報道，王子耀就讀於邯鄲市肥鄉區某中學，3月10日下午與3名同學外出，其後失聯；家屬尋人未果，當晚10時許報警求助。警方翻查閉路電視紀錄後，發現王子耀曾與3名同學同行，但警方上門詢問時，3人均表示沒有見過王子耀。

王子耀父親後來翻查微信記錄，發現兒子微信曾向涉事的其中一名學生轉帳幾百元人民幣，他立即通知警方。在閉路電視紀錄和轉帳記錄的證據下，3名學生才坦白王子耀被埋在北營村南的廢棄蔬菜大棚內。據《新京報》報道，埋屍地距離其中一名疑犯的家不過100米，疑犯們與死者均為留守兒童。