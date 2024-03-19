飼養員用鐵鏟驅打大熊貓被辭退　秦嶺大熊貓研究中心致歉

網傳陝西西安的秦嶺大熊貓研究中心，有工作人員用鐵鏟毆打大熊貓。

3月18日，秦嶺大熊貓研究中心在微信公眾號發文致歉稱，經檢查，該隻大熊貓未有外傷，將持續監測牠的健康狀況；飼養員李某用鐵鏟驅打大熊貓，嚴重違反《大熊貓飼養安全管理規程》，中心予以辭退。



秦嶺大熊貓研究中心稱，3月17日下午4時許，飼養員李某嚴重違反《大熊貓飼養安全管理規程》，用鐵鏟驅打大熊貓，造成惡劣影響。

經檢查，該大熊貓未有外傷，但反映出中心在大熊貓飼養管理方面存在制度執行不嚴格、監督管理不到位的嚴重問題。中心將深刻汲取教訓，認真整改。

秦嶺大熊貓研究中心將於3月20日至22日閉園整頓，對工作人員進行警示教育和制度培訓，把各項制度落到實處；加大巡查檢查力度，加強飼養員的監督管理；對涉事飼養員予以辭退，對相關管理人員批評教育並責令作出深刻檢查。

據介紹，秦嶺大熊貓研究中心位於陜西西安市周至縣樓觀台，2018年6月13日成立。作為全國三大大熊貓繁育研究基地之一，2023年底，據秦嶺大熊貓研究中心統計顯示，其已建立較為完善的人工飼養繁育技術體系，大熊貓圈養種群數量穩定增長，目前已達49隻。