院士團隊最新研究揭大熊貓｢七仔｣稀有棕白毛髮之謎：基因缺失突變

國寶大熊貓一直以黑白配色聞名,而位於秦嶺四寶科學公園的大熊貓「七仔」卻擁有稀有的棕白色毛髮,備受關注。近日,有「熊貓院士」之稱的魏輔文院士團隊最新研究揭示了七仔稀有毛髮顏色的成因:基因缺失突變。



據悉,對於七仔這種非同尋常的毛色如何形成,又為何僅在秦嶺山系種群中發現,一直是公眾和研究人員迫切想解開的謎團。

大熊貓七仔擁有罕見棕白色毛髮。(資料圖片)

3月4日,中國科學院動物研究所、江西農業大學校長魏輔文院士研究團隊在美國國家科學院院刊(PNAS)上發表題為「Taking a color photo: A homozygous 25-bp deletion in Bace2 may cause brown-and-white coat color in giant pandas」的研究論文,揭示了大熊貓七仔不尋常的毛髮之謎——色素沉著相關基因Bace2中的25個堿基對的純和缺失,最可能是導致棕白色大熊貓的遺傳基礎。

據介紹,魏輔文研究團隊長期關注秦嶺野生大熊貓中出現的罕見棕白毛色表型。這項最新研究利用在陝西佛坪自然保護區長期收集的野生大熊貓的生態學和遺傳學數據及圈養繁育信息,首次揭示了全球罕見的棕白色大熊貓的毛色變異由Bace2基因缺失突變導致,為圈養繁育棕色大熊貓提供了關鍵的科學基礎。