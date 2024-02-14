瘋傳「性感熊貓」嫵媚如超模上身　揭祖孫三代同樣愛擺高難度甫士

熊貓是中國的國寶級動物，舉手投足都成為各界矚目焦點！



最近陝西西安秦嶺大熊貓研究中心裡的人氣熊貓「樓生」，就被拍到宛如人類上身，躺在草地上翹腳，姿態妖嬈霸氣，模樣逗趣！

祖孫三代同樣愛擺性感甫士 早獲封「樓觀台大小姐」（點圖放大瀏覽）：

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位於大陸陝西西安的秦嶺大熊貓研究中心，最近捕捉到一個可愛的畫面，母熊貓「樓生」被拍到，整隻熊側躺在草皮上，雖然面無表情，但左手抓住左腳膝蓋，姿勢妖嬈又霸氣，彷彿非常享受冬「日溫暖時光。

影片被上傳到網路，粉絲們驚呆了！因為「樓生」的姿勢，彷彿人類上身，還有網友說「別鬧了！工讀生快出來喔」，還有網友笑說，母熊貓「樓生」「把這片草皮，躺出海癱的感覺，真有名模範兒！」。

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據悉，「樓生」出生於2003年，今年已經21歲，是陝西人工繁育的第一隻大熊貓。因為姿態總是優雅從容，也因當年在樓觀台出生，又被粉絲稱為「樓觀台大小姐」。

而好巧不巧，「樓生」的女兒「黨生」，日前被拍到一邊吃飯，一邊把腿翹得老高。網友笑說，難不成這翹腿還是祖傳的嗎？因為媽媽「樓生」、外甥女「秦韻」，祖孫三代都愛翹著二郎腿，可愛的照片也讓網友瘋狂轉載，大讚實在太萌了。

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