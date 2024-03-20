Apple中國籍員工美國飆車致男伴亡　調查報告：曾稱對方是好司機

去年9月30日，26歲中國籍女子、Apple程序員葉某在美國華盛頓州金縣柏衛市（Bellevue，又稱貝爾維尤市）疑似酒駕飆車發生車禍，導致同車的27歲劉姓男子死亡。葉某被控有駕車殺人罪，但在逮捕令生效前逃離美國並失聯。

今年2月2日，葉某的代理律師向法院提出無罪抗辯，並要求陪審團審判。其好友表示，葉某已將微信注銷。

《紅星新聞》報道，柏衛市警方日前提供了該案首要調查員（下稱辦案警官）撰寫的調查報告。該報告提到更多細節，並完整披露葉某是如何在逮捕令生效前逃離美國。



報告顯示，車禍發生於2023年9月30日凌晨3時44分左右，無目擊者，事故車輛報警系統觸發碰撞報警。凌晨約4時08，第一批處理人員趕到。

葉某立即被送院搶救，同車的劉姓男子當場證實死亡。據警官描述，葉某的傷勢為左肩、腰部有安全帶所致的傷痕，右肘、左膝有割裂傷，臉部有傷。多位參與處置人員表示，聞到了葉某呼吸中的酒精味，但她當時未能做呼氣測試，血檢結果仍未出爐。院方表示，葉某當時處於重症（in critical condition）。

經監控計算，車輛側向撞上護欄時瞬時時速超過90英里（約145公里），出事前一小段約911米的路上的平均時速更高達113英里（約182公里），而事故地限速為35英里。辦案警官將其描述為「事故車輛展示了過高和危險的速度，導致葉某失去了對車輛的控制並撞車」。

據此前報道，車禍現場沒有找到死者的任何身份證明，葉某亦拒絕向警方提供任何關於死者的信息。同時，自稱是男女雙方好友的強先生指控，葉某持續更新個人Instagram分享生活，故意拖延，隱瞞男方死訊。

根據報告，法醫直到10月3日上午才比對出死者的身份；同時，當天死者的雇主TikTok報警，報告失蹤人員，法醫辦公室才得以通過公司通知死者的直系親屬。

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車禍發生後，死者友人與葉某的微信聊天記錄顯示，葉某隱瞞男方死訊。（紅星新聞）

報告又顯示，當時陪同葉某去醫院的消防員表示，葉某在救護車上切換著說中文和英文，看起來「沮喪而且困惑」。葉某又拒絕回答是否有喝酒，當被問到事發時的車速，她多次回答「他」是個很好的司機。不過，辦案警官收集完成所有參與處置人員的陳述，最終確定葉某為司機。

10月5日，辦案警官向檢方發送案件相關的緊急文件後，開始休長周末，並將工作交接予另一位同事。期間檢方曾多次以電郵詢問有關葉某在醫院的情況、以及警方能否作出拘捕，或派警員看守。檢察官辦公室稱，辦案警官的郵箱開啟休假自動回覆，當時也通知了交接的同事，但沒有收到任何回覆。

肇事車輛。（紅星新聞）

10月8日，辦案警官取回工作手機後，才收到前2天的系統消息，內容為葉某在警局想取回其公寓鑰匙，並向辦案警官發電郵要求取回隨身物品。檢察官辦公室則發來通知，逮捕令將於10月9日進入系統，辦案警官10月10日返回工作崗位時，需要安排逮捕葉某。

辦案警官陳述，10月9日晚曾收到葉某的電郵，她稱自己「起床很困難」，想讓他人幫忙取回隨身物品。惟實際上，葉某當晚已出發到加拿大溫哥華趕飛機回國。報告顯示，葉某在10月9日晚約11時半通過美國-加拿大邊境，而逮捕令是10月9日下午進入系統，但未說明為何她離境時沒有被攔下。

警方表示，是有人開車送葉某去加拿大。警方執行逮捕當天，葉某從加拿大回國。

葉某至今仍銷聲匿跡。（紅星新聞）

報告顯示，死者家屬聘請的代理律師表示，希望貝爾維尤警方查扣葉某的財產。但檢方表示，葉某離開美國前並未被逮捕或指控，亦未被告知有即將生效的逮捕令，同時沒有證據顯示葉某的財產為非法獲得，因此沒有理由查扣葉某的財產。

另據法庭文件顯示，葉某沒有出席去年10月23日的提審聽證會，法庭進一步發出逮捕令。今年2月2日發出的新律師代理文件表示，被告葉某提出無罪抗辯，要求陪審團審判；反對提審日期，要求重新設置，並要求進行快速審判。