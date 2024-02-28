網紅布吉島玩滑翔傘墮下腿骨穿出皮膚　事主擬以刑事責任起訴商家

內地網紅「娜達韓」上周在泰國布吉島玩滑翔傘時，從高空跌落沙灘，左邊小腿當場斷裂骨折，需要打入鋼釘並縫合超過20針，事後滑翔傘商家卻推諉責任。

娜達韓昨日（27日）在社交平台分享事發經過，提醒大家不要去嘗試一些危險項目，並勸籲其他遊客不要再玩滑翔傘。



娜達韓介紹，事發於2月24日，當日與朋友在布吉島卡倫海灘見很多遊客玩滑翔傘，自己也一直很想嘗試，於是直接在沙灘上找了一家滑翔傘商家。她們向滑翔傘商家支付費用後，對方卻沒有提供任何口頭和文字的安全告知，也沒有簽署任何合約，「還沒等我們反應過來，我們剛交完錢，這邊幾個大漢就已經把我們的安全繩給綁好了」。

娜達韓在社交平台分享事發經過。（影川截圖）

娜達韓當時向對方說「wait wait」，希望商家能講解滑翔傘起飛後的操作流程，以及降落時的注意事項，但對方只是一直催促他們起飛，「他說放心，很safe safe，你跟着我們，他一定不會受傷」。

娜達韓回憶，起飛後一直很正常，但即將降落前突然刮起一陣大風，降落傘開始不受控制，並在4層樓左右的高度飛速墜向沙灘，她見沙灘上的人四散逃開，自己左腳著地當場被扭斷腿骨。

事發後，娜達韓第一時間報警，並自行到醫院求醫；手術後，她的左腿打入鋼釘並縫合 20針。她原本決定與滑翔傘商家私了，要求賠償20萬泰銖（折合約港幣），但對方未有理會，「他直接拿了5萬泰銖，甩給我泰國的翻譯的小姐姐；也就是折合人民幣一萬塊錢，他們打算一萬塊錢把這個事就了了」。

娜達韓表示，滑翔傘商家一直推諉責任，「他們眼睜睜看着我從天空上掉下來，摔到地上，我的腿已經扭成了畸形，我的骨頭碴子都冒出來了，他們居然說我在假裝」。手術後，滑翔傘商家又一直耍無賴，「就是說我不信你有做手術」，直至她要求護士拆開紗布展示傷口，對方才罷休。

娜達韓準備以刑事責任起訴涉事商家，目前她已經將訴訟請求委托當地律師幫助處理。她表示，事發翌日警方調查時，涉事滑翔傘商家仍正常營業，她勸籲其他遊客不要再玩滑翔傘，「我真的不希望再看到有任何人因為滑翔傘出事了」。