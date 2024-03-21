臭上加臭！內地商家被揭用螺螄粉增臭劑　執法人員熏出｢痛苦面具｣

螺螄粉的味道有人喜歡，有人不喜歡，然而周四（21日）一則成都螺螄粉店使用增臭劑的消息，卻令大量螺螄粉愛好者也直呼無法接受。目前，市場監管部門已對涉事企業涉嫌違法行為立案調查。多間知名螺螄粉品牌的客服則作出回應，指旗下螺螺螄粉沒有添加任何加臭劑。



成都市監局人員日前到一間外賣螺螄粉店巡查，該店月銷四五千份，在平台上評分達4.7分。然而到店後，工作人員發現該店的容器均許久未清洗，懷疑螺螄粉的臭就是這些用品的臭味。此外，工作人員還在櫃內發現「螺螄粉加臭醬」，更形容被熏出「痛苦面具」。目前，該店被暫停營業，線上外賣店也暫時關閉，等待進一步整改。

+ 1

對於消息，不少螺螄粉愛好者表示無法接受，也有網民認為酸筍本身就有一股強烈的味道，不解為什麽還要加增臭劑，還有來自廣西的網民稱，「就說廣西的螺螄粉怎麽出了廣西就臭了」。事實上，電商平台確有多個商家銷售螺螄粉加臭醬、加濃螺膏等產品，其中一間店鋪的客服表示，產品既可家用也可商用，只需每斤湯底放5克即可使湯底螺味更濃。而被問到產品是否使用大量添加劑時，客服表示產品均是在正規廠家生產的，配料成分都是符合國家標準。

另一方面，多間知名螺螄粉品牌的客服則作出回應，其中好歡螺官方旗艦店客服表示，旗下螺螄粉沒有添加任何加臭劑，也沒有添加任何國家不允許放的添加劑，強調其味道主要源於酸筍發酵後的味道；臭寶旗艦店客服表示，其產品通過第三方檢測機構檢測，產品質量都是有保障的；李子柒旗艦店客服則表示，工廠的生產質量和工廠環境都通過相關部門檢測監督，且產品也是通過第三方檢測機構檢測，外界可以放心。

據了解，螺螄粉湯是將螺螄肉爆炒後，與豬筒骨、八角、辣椒、小茴香等數十種天然香料共同熬制而成，螺螄粉則是以螺螄粉湯煮制的米粉，並有炸腐竹、炸花生、酸豆角、青菜、木耳等眾多配料。然而要數到螺螄粉的靈魂，則是經過發酵而成的酸筍，其為螺螄粉帶來有別於其他米粉的獨特口味。