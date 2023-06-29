一碗「螺螄粉」帶火一座城：工業重鎮柳州成旅遊網紅打卡地

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一碗粉，帶火一座城。位於中國西南的廣西柳州市，沒有想到自己會從「酸雨之都」逆襲成新晉旅遊網紅「打卡」地。

一碗粉帶火一座城

四月，柳州市大街小巷裏的30萬株洋紫荊盛放，整座城市沈浸在粉色的花海裏，格外浪漫。走在柳州街頭，一股特有的「酸臭」味從星羅棋布的螺螄粉店中傳出，來自中國各地的旅客拉著行李箱，在柳州大街小巷裏的螺螄粉店鋪前排起長龍「打卡」。

為了「嗦粉」，「95後」田蜜約上2位好友，從湖北自駕近千公裏來柳州。讓田蜜驅車上千公裏前來的螺螄粉，是柳州當地的特色小吃，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味。

螺螄粉是柳州當地的特色小吃，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味。（資料圖片）

鮮滑爽口的米粉、酥脆可口的花生、浸飽湯汁的豆腐泡、配上直擊「靈魂」的酸筍、滾入一勺螺螄湯。一碗「又香又臭」的螺螄粉便端到田蜜面前，讓她一口入魂，欲罷不能。

作為螺螄粉的「頭號粉絲」，田蜜每周都要煮一碗從網上購買的袋裝螺螄粉解饞。她表示：「趁著假期，終於有機會到柳州品嘗一碗地道的螺螄粉。」

沖著螺螄粉而來柳州旅遊的，還有「00後」張坤玲。她與好友結伴而來柳州，每天在不同的螺螄粉店前排隊「打卡」，離開柳州前，還不忘將柳州的現煮螺螄粉打包帶上動車，拿回家與家人分享。

今年廣西「壯族三月三「假期，柳州的各大商圈、公園、夜市，人頭攢動。僅僅3天，柳州市共接待遊客209.62萬人次，同比增長105.1%；實現旅遊消費17.02億元（人民幣，下同），同比增長121.5%。柳州的火爆程度，可見一斑。

從路邊攤到「粉」圈頂流

一碗粉，為何會帶火一座城？走紅並非一朝一夕，這條路柳州走了近十年。20世紀七八十年代，柳州夜市逐步繁榮，不少食客在吃米粉時要求加入鮮辣螺螄湯。久而久之，柳州螺螄粉就此誕生。

但此前，螺螄粉只是深藏在柳州街頭的路邊攤小吃。轉機出現在2014年。作為一座長期以汽車、鋼鐵、機械製造為優勢產業的城市，「工業思維」給柳州提供了新的思路。

螺螄粉是柳州當地的特色小吃，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味。（網絡）

柳州市商務局副局長賈建功介紹，2014年，第一家袋裝螺螄粉企業誕生，商家開發出方便流通、速食的袋裝螺螄粉，並引發市場關於「粉」的供給側結構性改革。袋裝螺螄粉搭乘「互聯網+」的東風，走進千家萬戶。

螺螄粉走紅後，柳州政府為螺螄粉產業發展「保駕護航」，順勢製定螺螄粉標準、申請地理標誌產品、建立螺螄粉檢測中心、加大質量管控力度、加強品牌保護。

數據顯示，2022年柳州螺螄粉全產業鏈銷售收入600.71億元，同比增長19.75%。柳州螺螄粉的「粉絲圈」遍布28個國家和地區，實現出口8300萬元，增長61%。

工業城市逆襲「出圈」

占領人們的味蕾後，柳州將螺螄粉與「詩和遠方」融合，推動「螺螄粉+旅遊」，讓一碗螺螄粉串起旅遊線。

2021年，柳州趁勢推出涵蓋白蓮洞洞穴科學博物館、螺霸王螺螄粉產業園、窯埠古鎮螺螄街等旅遊線路，沿著這條線路旅客可參觀螺螄粉文化館、遊螺螄粉生產線、品螺螄粉小吃。

大批食客因螺螄粉慕名而來柳州，隨後被這座小城獨有的魅力吸引。「3元坐水上公交車遊柳州」「0元登柳州馬鞍山欣賞最美夜景」「喀斯特地貌的公園免費逛」「七旬爺爺『紮根』柳州市龍潭公園免費為旅客導遊」……在中國各大社交媒體上，網紅博主、各地旅客分享著柳州的魅力。

大批食客因螺螄粉慕名而來柳州，隨後被這座小城獨有的魅力吸引。（圖蟲創意）

而今，初次到柳州的人難以想象，這裏曾是著名的「酸雨之都」。20世紀的柳州，煙囪林立，濃煙滾滾，大氣遭到嚴重汙染，有「十雨九酸」之說。

痛定思痛，柳州啟動「百裏柳江」市區河段綜合治理項目、打造「花園城市」「百裏柳江」。如今，柳州花開滿城，連續3年蟬聯中國地表水水質冠軍，被譽為「工業城市中山水美，山水城市中工業強」。「從來沒有想到作為工業城市，柳州市也如此山清水秀。」首次到柳州市旅遊的越南旅客阮麗平稱贊。

大批食客因螺螄粉慕名而來柳州，隨後被這座小城獨有的魅力吸引。（央廣網）

柳州「出圈」後，推出系列「寵粉」服務，提升旅客體驗。3月，柳州開通「嗦粉」公交專線，途經各螺螄粉「網紅店」，公交駕駛員「兼職」當導遊；柳州「網紅」打卡點馬鞍山頂也初步規劃增設三處觀景平臺，可以多方位欣賞柳州城全景；柳州水上公交也計劃投入更大的運營船舶，讓遊客的旅程更舒適。

如今，一碗小小的螺螄粉已串起一二三產業的融合發展。柳州定下新目標：力爭到2025年，實現柳州螺螄粉全產業鏈銷售收入突破千億元。