亞洲第一、全球第二大　Apple上海靜安店開業前大排長龍

位於上海靜安寺的全球第二大、亞洲第一大Apple Store零售店，周四（21日）晚7時正式開門營業。現場在開業前12小時就已人聲鼎沸，更加出現打蛇餅的盛況，排隊人數堪比上海迪士尼。



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Apple靜安店是蘋果在大中華區，乃至整個亞洲最大的零售店。據內媒報道，Apple靜安店門外在開業前出現大排長龍的景象，現場保安介紹，早上7時就已有不少人排隊。亦有內地博主航拍直播現場情況，截至上午11時，人頭已經密密麻麻。

據了解，Apple靜安店總投資超過8340萬元人民幣，售店等級僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。該店由知名建築事務所Foster+Partners操刀，該事務所曾設計蘋果加州新總部，以及飄浮在水面上的新加坡旗艦店、帶有水幕的意大利旗艦店、竹林掩映的澳門旗艦店等許多極具創意的門店。

Apple靜安店直面金碧輝煌的靜安寺。（澎湃新聞）

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Apple靜安店的標緻靈感來源於上海市花白玉蘭，象征上海的創新和開拓精神，該店將是上海的第8間零售店。2010年，Apple浦東店在上海開業，過去的14年內，上海7間零售店接待了超過1.6億次的顧客，線上商店也吸引了大量的訪問者。

周三（20日），蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）到訪上海，並且與比亞迪、藍思科技和長盈精密3間供應商在蘋果上海辦公室舉辦了一場小型分享會，集中展示了其在智能製造、綠色製造以及人才培養方面的最新成果和進展。