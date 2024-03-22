無臂男欲免費乘車卻被要求出示殘疾證　武漢地鐵道歉

近日，「無臂男子免費乘地鐵被要求出示殘疾證」一事引起網民關注，事發於湖北武漢，一名明顯雙手殘疾的男子日前欲乘坐地鐵體驗無障礙通行，但工作人員卻要求他先出示殘疾證作證明。對此，武漢地鐵運營官方微博周五（22日）發表聲明，向公眾道歉。



事發於18日，當時男子在明顯雙手殘疾的情況下仍被工作人員要求出示殘疾證才能享受無障礙通行，雙方僵持。對此他表示，有些殘疾人本身就不便攜帶和出示證件，但工作人員非要出示殘疾證以作證明，他批評制度是死的情況下，能否做到更加人性化。

地鐵客服事後則表示，現有的規定是必須出示相關證件核驗後才能享無障礙通行，承諾會反饋到相應執管部門進一步考慮可行性。

22日，武漢地鐵運營官方微博發表聲明指，該名殘障乘客乘坐武漢軌道交通未能由特殊通道通行，給乘客帶來不便，公司對此深表歉意。事件中，工作人員現場處置問題不周，未能妥善保障殘障人士出行權益。在此，公司誠懇接受廣大網友的監督指正，並將持續優化特殊乘客的出行服務保障，歡迎社會各界監督。

網民點睇：

工作人員是否有出示殘疾證以證明自己視力障礙？

怎麽就這麽死腦筋呢

武漢地鐵的人都是盲人嗎？看不出人家的困難嗎？這還是人嗎？

工作人員難當啊，不看證件沒按內部制度來，非要看證件，最後鬧大了就是不人性化

很多時候都是打工人為難打工人而已。老板誰在意這個

