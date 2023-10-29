女童著尿片與殘疾母親深圳行乞惹人憐　官方：將加大救助幫扶

近日，幾張女童穿着尿片在在深圳街頭行乞的圖片在網絡熱傳。知情人士稱，「尿片BB」是女仔，其母是殘疾人，因家庭困難從江西撫順流量道深圳乞討。深圳民政部門表示，將加大救助幫扶，確保困難群眾得到救助，未成年人得到依法保護。



網路流傳的照片顯示，一名年幼的捲髮兒童僅穿著大尺碼T恤和尿片，在街上爬來爬去，旁邊還有一名流浪乞討的女子。發布這組照片的網民表示，10月17日中午，其在深圳龍崗長龍地鐵站B出口附近看到這個小童在街上爬，覺得孩子可憐，便順手拍下了照片。

《澎湃新聞》報導，10月28日下午，深圳龍崗區布吉街道辦工作人員表示，街道辦已與上述母女取得了聯繫，希望提供救助，但前期的溝通工作並不順暢，相關工作仍在進行中。

29日上午，針對此事，深圳市龍崗區民政局工作人員再回應稱，龍崗區民政局第一時間會同區衛健、公安等部門以及屬地街道到場核實處置。經核實，該乞討母女為親生關係，在戶籍所在地享有最低生活保障待遇和殘障補助。

據該工作人員介紹，已向她們提供了食品等生活物資，並勸導其接受區救助站的救助安置，但該母親暫未同意接受救助。接下來，龍崗區民政局將持續加大對該母女的救助幫扶，耐心細緻繼續勸導，落實綜合救助幫扶措施，確保困難群眾得到應救盡救、未成年人得到依法保護。