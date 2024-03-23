四川3兒童玩耍期間掉落化糞池身亡　業主曝小區多個窨井僅蓋木板

3月20日，網傳四川巴中平昌縣有3名兒童不慎跌落水井。平昌縣金寶新區管理委員會通報，3名兒童是在草坪玩耍時不慎掉落化糞池，經搶救後不治。平昌縣教體局表示，3名死者是當地幼兒園的幼兒。事後，平昌縣成立事故調查組，全面排查市政設施。而涉事小區窨井被揭很多僅用木板蓋住，早就存在安全隱患，業主表示，下大雨時，這些窨井就散發出糞臭味，令人受不了。



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據平昌縣應急管理局介紹，事發後，對平昌縣市政設施的所有井蓋全面排查的工作已於周五（22日）全面展開，該事故調查過程中如果事故牽涉到責任問題，將對相關人員進行調查和追究責任。而目前，調查組還在進行現場相關勘驗查驗，包括對化糞池井蓋進行質量檢測，並找專家進行鑒定。初步調查顯示，該化糞池屬於小區管理使用，但由於建造時間較久遠，且此前的地產公司已破產，相關資料有所缺失，調查組仍在查找原始圖紙設計。

另一方面，出事的窨井早就存在安全隱患，小區其他窨井也是隱患重重，有業主反映，小區已經修起好多年了，但到現在，很多窨井都只是用木板蓋住了事，而下大雨的時候，這些窨井就散發出糞臭味，令人受不了。還有業主義憤填膺地稱，直到現在出了事，有關部門才來挨個排查，把以前用木板蓋住的窨井蓋替換，「現在裏面還有幾個地方都拉著警戒線」。報道指，當中一些窨井蓋已破損，一些則僅用木板蓋住井口，上面再蓋上一層綠色塑料草皮。

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據工作人員介紹，該小區共有20棟樓，在2012年左右便開建，分五期開發，入住率在七成以上。報道指，小區物業公司為成都嘉德聯行物業服務有限公司，目前已被平昌縣公安局貼上了封條，門上還貼出了《關於客服中心臨時辦公點的通知》。通知顯示，根據政府相關部門要求，為配合調查工作開展，客服中心已臨時封閉。據業主介紹，物業公司相關負責人已被公安帶走配合調查。