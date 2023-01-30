為逃酒精測試　鐵騎士竟縱身跳進化糞池　與警對峙稱「香得很」

過年與親友團聚，少不了得小酌幾杯，但切記「醉不上道」，四川警方日前執行路邊酒駕攔查，一名電單車司機竟棄車一路狂奔，最後還跳進化糞池內，與交警對峙不肯上來，還堅稱「不臭，香得很」。



據《封面》新聞報道，四川合江公安在瀘州市合江縣符陽街道開展檢查時，遇一電單車司機棄車逃避檢查，交警見狀急忙拔腿緊追，沒想到，該男子竟在寒冬中「撲通」一聲，直接跳進化糞池內（點擊放大瀏覽）：

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起先男子還回嘴「臭甚麼臭，不臭，香得很」，但氣溫實在太低，泡在糞水中更是難受，經交警苦心勸導後，男子最終自行從化糞池內爬出，警方待其更衣後進行血液酒精檢測，結果為83.9 mg/100ml，屬醉酒駕駛。

男子因涉嫌危險駕駛已被刑事立案，案件目前正進一步辦理中。

相關影片在網絡瘋傳，男子躲避酒測的「迷惑行為」更引來網友群嘲，「都跳化糞池了，警察叔叔還給人測酒駕」、「那這不白跳了嗎」、「要不是喝醉了應該也不會跳糞池」、「這游一圈出來應該吐乾淨了吧」。

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