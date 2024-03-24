男子搭地鐵遭2女屈偷拍　重獲清白後起訴　事主：至今已三次調解

《封面新聞》報道，此前，四川成都有男子搭地鐵時遭2女屈偷拍，後經警方查明是誤會一場。當事人何先生重獲清白後表示將會起訴。近日，何先生透露案件最新進展，指事發至今已經歷第三次調解，被告方仍未出席。



報道稱，何先生近日參加了由成都鐵路運輸中院法官主持的第三次調解。何先生表示，下周雙方還會再協商一次，「能達成一致的話就調解，不能協商一致的話就要開庭了。」

何先生表示，自事件發生半年以來，他已從上一間公司裸辭。在法院判決後，雙方進行了幾次調解，至今已是第三次調解，「當事女生仍然沒來，委託律師參加的調解。」

何先生至法院參加調解。（當事人提供）

據此前報道，2023年6月11日晚，一男子在成都乘坐地鐵時被兩名2女生指稱「鞋面裝攝像頭偷拍」。該男子當晚搭乘地鐵時，起身為一對老夫婦讓座，隨後站在地鐵中間的扶手處。2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，懷疑他使用小型攝像頭偷拍。

下車後，該男子將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭。由於雙方僵持，車站工作人員選擇報警處理。警方調查後發現，只是Nike鞋子上的金屬裝飾反光，為男子澄清是光線導致的誤會一場。其中一名女子對男子道歉；不過，該男子認為其道歉敷衍不能接受，將準備起訴。