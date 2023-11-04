男子地鐵遭2女誣告Nike鞋裝鏡頭偷拍憤而起訴　開審日被告未現身

今年6月11日晚，四川成都一名何姓男子在乘坐地鐵時被兩名女生指稱「鞋面裝攝像頭偷拍」，但警方調查後發現只是Nike鞋子上的金屬裝飾反光，屬誤會一場。事後，被誣告的何先生憤憤不平，並認為女方的道歉敷衍，不能接受，以侵害名譽權為由起訴。11月3日，成都鐵路運輸第一法院開庭審理該人格權糾紛案件，但兩位被告女孩並未出現。



何男對案件樂觀。（影片截圖）

此前，兩名被告已申請不公開審理，開審當日亦未有現身。何男表示，警方已經還了他清白，對於案件，他保持一個樂觀的心態。而本次開庭何男還追加了被告成都地鐵，認為成都地鐵涉嫌違約和侵權。

何男希望，被告能夠對本案的行為進行公開道歉，並進行經濟賠償；又指事發後，他在網絡上看到很多與自己有同樣經歷的例子，但最後都不了了之，希望能通過法律的途徑得到一個公正的判決，同時也希望這件事情盡快塵埃落定，好讓自己回歸正常生活。

事緣6月11日晚，何先生搭乘地鐵時，起身為一對老夫婦讓座，隨後站在地鐵中間的扶手處。2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，「你是不是在偷拍，我懷疑你在用小型攝像頭偷拍。」她們堅稱看到綠色閃光，疑似是攝像頭發出的信號燈光，「就在他鞋帶最前端那裡，剛剛閃了綠光，我們看到他就關了。」

隨後，何先生和2名女子被列車安全員帶下車廂。他稱，自己還在疑惑時，就被安全員夾住胳膊帶走，「在全車乘客的目光中我好像被抓了個現行。」而下車後，他將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭，但仍被2女子不斷指責。在人來人往的車站月台，何被眾多乘客用異樣的眼光打量，他表示這令他很難受，只能無奈地雙手背後靠墻站著。

由於雙方僵持，車站工作人員選擇報警處理，警方調查後為何先生澄清，分析是光線導致的誤會。經調解，其中一名女子在離開前飛快地對何先生說「帥哥對不起」，但何認為道歉不誠懇，且另一名女子也未向他道歉，她們根本沒有認識到自己的錯誤。

事後，何先生表示，自己是普通的職員，事後向公司請了一個星期假，以處理被誣告事件。至於成都地鐵方面事發後並未主動聯繫他，現在他上下班都不敢再坐地鐵，改成駕車。