山東少年遇離奇車禍　追尾貨車右臉插倒鉤　網民：隔住Mon都覺痛

山東淄博市近日發生一宗「離奇」車禍，一名高三男學生晚上騎車回家時追尾大貨車，右臉幾乎全部插入貨車尾的倒鉤上，幸有同學路過幫忙報警，經消防以工具切割才得以脫困，隨即送院接受治療。



報道指，該名男生是高三學生，晚上放學騎電動車回家，由於天黑沒有注意到路旁的大貨車，當發現時已經躲避不及，側臉撞上貨車的倒鉤上。由於無人路過，男學生欲自行掙脫，幸不久後有同班同學路過發現，立即報警求助。

沂源縣消防救援大隊燕崖前置執勤點的消防員到場後發現，該男生的頭部正好撞到貨車車架綁繩用的倒鉤上，倒鉤幾乎全部插入其臉部，傷口處一直不停流血。

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消防員攜帶的救援工具無法伸入男學生和貨車間的空隙，經過消防員現場不斷溝通，最後決定用鋼鋸條切割。消防員先在男生頭部周圍做好保護，經過5分鐘的人工切割，倒鉤終於被切斷，男學生立即由醫護人員送往醫院接受治療。

網民睇法：

看着都疼

嚇死我了啊！

騎電動車戴頭盔還是非常有必要的

這司機的問題吧，停在路邊沒有做任何引導標識。就是可憐了這個男生，不知道有沒有被毀容，後續還需要哪些治療。

貨車夜間停放在路邊不打雙跳燈嗎？這學生晚上騎電瓶車不開車燈？雙方有一個按規定做就不會發生這事故了。

