舌尖鄉愁！汕頭粿條引八方遊客爭相品嘗　搭產業快車走向國際市場

遍布汕頭城鄉各地的「粿條」，是眾多潮汕人舌尖上的鄉愁，吸引著八方遊客爭相品嘗。如何推動「汕頭粿條」這種地方特色美食搭上產業化發展的快車，走向廣闊的國內外市場？



23日，汕頭舉辦方便粉（粿條）集中推廣活動，發佈《「粿」然是你》主題宣傳片，並通過產品宣傳、政策推介、直播帶貨等系列活動，助力「汕頭粿條」產業創新發展，打造食品產業和預製菜產業特色IP。

據悉，粿條是以大米為主要原料，研磨成米漿後，攤置成薄層，經蒸、晾後切成一指寬的條狀，多以「炒粿條」和「粿條湯」出現于席上。這種頗受市民群眾歡迎的主食常常搭配肉片、海鮮等鮮美食材，豐儉由人、營養美味。

潮汕粿條（視覺中國）

為了推動廣受群眾喜愛的汕頭粿條進一步走向廣闊的國內外市場，去年底，汕頭市印發《關於加快推進汕頭方便粉（粿條）產業化發展行動方案》，提出在政府的統籌引導下，強化工業化理念，從提升原料供應能力和品質標準、培育壯大產業規模、提高科技創新水平、拓展市場、擴大品牌影響力等5個方面推動發展汕頭粿條產業化發展，通過3年時間實現汕頭粿條標準化、規模化、品牌化，把粿條打造成為汕頭食品產業集群的重要組成部分。

美味的汕頭粿條吸引八方遊客品嘗 （羊城晚報）

目前，汕頭已推動16家企業推出方便粉（粿條）35款產品，其中生產常溫型產品的有8家，生產速凍型產品的有8家，多家企業的方便粉（粿條）產品已經上市。汕頭各相關部門也正計劃安排資金支持汕頭粿條產業發展，重點扶持培育壯大10家左右預包裝粿條生產企業和一批公共品牌門店。接下來，汕頭計劃用5年時間，爭取方便粉（粿條）全產業鏈營業收入達到600億元以上，推動全產業鏈高質量發展。