百年涼茶老店「源吉林」產自哪裡？九蒸九曬得解暑清熱甘和茶

江門鶴山市龍口鎮霄南村內，有一座不起眼的建築。每個工作日的白天，陣陣中藥香氣從建築裡散發出來，經過的村民也習以為常：「那是『盒仔茶』（港稱『甘和茶』）的味道！」



《羊城晚報》報道，這裡就是鶴山市第三批縣級非物質文化遺產「源廣和（源吉林）『盒仔茶』（甘和茶）」的生產車間。在這裡，每月都會生產2000至3000斤的源廣和「盒仔茶」（甘和茶）發往香港市場，儼然已成當地「百千萬工程」的亮點。如今，源廣和「盒仔茶」（甘和茶）也被譽為鶴山「三寶」之一。



霄南村的源廣和「盒仔茶」（甘和茶）生產車間。（羊城晚報）

北人後裔南方施藥

據介紹，源廣和「盒仔茶」（甘和茶）與霄南源氏族人有著密不可分的關係。霄南源氏始祖是北魏鮮卑族名將源賀。從北魏到北宋，源氏一直在中原地區定居生活。南宋年間，因躲避戰禍，源氏逐步南遷，其中一支於13世紀定居在龍口霄鄉（今鶴山市龍口鎮霄南村）。相傳，當年源氏祖先南下途中，為了適應南方高溫潮濕氣候，配製出消暑解毒藥方，在族人中流傳。正是此配方，為數百年後源氏後人研製「盒仔茶」（甘和茶）奠定了基礎。

19世紀初，源氏族人源吉華父子以「源廣和」為品牌售賣顏料在佛山打響了名堂，後來抱著積德行善的善念，在瘟疫當道時，參照祖傳配方研製藥茶，並在當地施藥濟世，成功擊退了瘟疫，受到了群眾的尊敬和愛戴。

源吉林舊時的廣告。（源吉林facebook圖片）

鶴山源廣和食品有限公司負責人源子文介紹，源吉華父子遵循中醫「藥膳同源防未病」的理念，經過請教名醫和反覆研製，以28種中草藥熬成藥汁，再以青毛茶吸藥汁，經九蒸九曬，製成即沖即飲的藥茶，並在當地施藥濟世。因藥茶用紙盒包裝，當地群眾俗稱「盒仔茶」，並一直流傳至今。

清光緒戊戌年（1898年）春夏間，嶺南一帶髮生瘟疫，源氏族人贈飲送藥，以盒仔茶救治了很多人。當時，南海獅山孔敬慎堂的父老贈送了一塊牌匾，寫著「甘露和風」四字，讚頌盒仔茶「立起沉痾，百發百中，救治多人」。由此，「盒仔茶」定名為「甘和茶」。

「九蒸九曬」得「甘和」妙品

記者在霄南村採訪時，品嚐了甘和茶，只覺苦中帶甘，入口甘涼，慢慢品嚐後，喉嚨非常舒服。

源子文介紹，甘和茶選用茶株中最頂部分的嫩葉「青毛茶」為原料。茶葉幼嫩未定型，容易吸收藥汁，製成的葉身曲捲硬挺，色澤濃黑，藥香瀰漫，茶湯色澤深褐，香味介於茶與藥之間，濃茶的甘醇中還能感覺到回甘。

（羊城晚報）

甘和茶的製作技藝講究「九蒸九曬」，將各種藥材按比例配好，煲兩次，然後將藥汁灑到茶葉上，等茶葉吸收藥汁後，再將茶葉放在曬棚用猛烈陽光曬乾，如此重複九次。茶葉性溫，藥汁偏涼，兩者剛好中和。據制茶師傅介紹，因為歷經「九蒸九曬」，使得甘和茶不寒不燥，既有一定藥效，又可作日常茶飲，備受歡迎，以前的酒樓除了普洱、壽眉，盒仔茶同樣可作選擇，可以想像當年的流行程度。

小村裡亮出特色品牌

據悉，1906年，源氏族人在廣州市興隆中街二號開設盒仔茶（甘和茶）廣州分店，同年也在中國香港上環蘇杭街120—122號開設香港分店——源廣和號，1923年喬遷到乍畏街（蘇杭街）112號至今，古方古法的甘和茶一直發展至今。百餘年來，「盒仔茶」（甘和茶）也成為粵港澳民眾預防感冒的妙方。

源吉林的涼茶茶葉以紙盒包裝，因而被俗稱盒仔茶。（吳鍾坤攝）

2017年，龍口鎮邀請香港鄉親源樂明回鄉創立鶴山源廣和食品有限公司，在霄南村生產「源廣和『盒仔茶』（甘和茶）」，打造甘和茶生產基地。經過數年發展，霄南村逐漸亮出甘和茶特色品牌。源樂明說，從香港回到家鄉創業，希望能通過自己的能力帶動村民就業，助力村集體經濟增收，為家鄉鄉村振興出一份力，「未來將繼續努力，讓更多的人瞭解甘和茶這個鶴山百年品牌，將廣東涼茶文化推向全國」。