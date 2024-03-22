大美嶺南｜誤闖「三生三世十里桃花」　清遠連州賞花正當時

【編者按】3月，春光無限好，賞花正當時。桃紅梨白菜花黃，詩意畫卷滿城香。數萬畝桃園漫山紅遍，6萬多畝梨花迎春怒放，10萬畝菜心花海盡染山野。羊城晚報《大美嶺南》走進春天里的清遠連州。近年來，連州結合綠美廣東生態建設，圍繞「百千萬工程」，以「花果經濟」為載體，培育壯大優勢特色產業。春天，來連州看山花遍野，光景無邊。



「滿樹和嬌爛漫紅，萬枝丹彩灼春融。」從山腳延至山頂，滿山桃花燦若雲霞，同青山秀水一同構建出一個桃源夢景。潭花果生態風貌帶、龍坪鎮孔圍村委會黃泥塘村、湟川三峽、東陂鎮大洞村等連州各地桃園都可踏青賞花。

「白錦無紋香爛漫，玉樹瓊葩堆雪。」白色的黃，黃色的蕊，忙碌的蝴蝶，浮動的清香。梨花似雪般掛在枝頭，層層疊疊氤氳半空。斑駁的陽光灑下，清風吹過，落下片片芳華。西江鎮高山茶田圍村梨花園、高山龍尾村梨花園，星子鎮潭嶺、潭源村，龍坪鎮孔圍圍子村、卡房等地都有梨花盛景可觀。花開滿地黃，長天曠野連。在連州各菜心基地，十萬畝菜心花惆然怒放，一朵朵小黃花在曠野鋪成出一片壯美的金色花海，裝飾著煙雨綿綿、春意融融的鄉村景象。在連州鎮沙坊村、豐陽鎮江西沖村、西岸鎮東村等地可以走入這幅鄉野春景圖。連州是遠近聞名的菜心種植基地，2023年菜心種植規模達13萬畝。

連州桃花、梨花，是當地特色水果鷹嘴桃和水晶梨的花朵。至夏季花落果結，形成果樹成蔭、果香滿園的豐收景象。連州將以「花果經濟」為載體，培育壯大優勢特色產業，深入挖掘土地潛力，實現農業高質高效、鄉村宜居宜業、文旅融合活力煥發、山區群眾增收致富目標。

2024年，連州將持續在「強化節慶營銷，培育特色品牌」「加強文旅項目建設，豐富文旅產品體系」「提高服務質量，提升接待能力」等方面加力提速，以更高質的服務水平、更優質的旅遊產品、更全面的宣傳推廣，助推實現「百億級文旅產業」奮鬥目標，賦能連州經濟社會高質量發展。