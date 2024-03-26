江蘇警方搗毀跨省汽車貸款詐騙團夥　拘捕25人涉額過千萬

江蘇鎮江市有買家透過個人貸款購買14輛車後，在極短時間內跨省轉賣，此後卻拒絕償還貸款並失聯，汽車經銷店報警求助。

江蘇鎮江丹陽警方接報調查，發現是一個涉及招攬、包裝、配資、騙購、銷贓等多個環節的汽車貸款詐騙案件。日前，警方在8省13地共拘捕25名疑犯，涉案金額過千萬。



《上游新聞》報道，2023年1月，江蘇省丹陽市某汽車銷售公司報案稱，公司有14輛汽車的購車貸款全部逾期，且買家全部失聯，並發現買家申請的購車貸款資料中的工作單位、收入、居住地址等均為虛構。公司發現異常時，14輛汽車均已過戶，公司損失至少300萬元。

受理案件後，丹陽市公安局經偵大隊結合汽車銷售公司及涉案金融機構提供的購車、貸款等資料中的信息，開展案件偵辦工作。經查，警方發現14輛汽車對應的買家均為外省市人員，在當地無固定工作及住所，且14輛汽車的首付款、車險、車輛購置稅款、貸款月供資金均由一名梁姓男子墊付。

疑犯交代，貸款購車實際為詐騙。（上游新聞）

辦案民警介紹，14輛車被買家取走後，在短時間內被轉移至外地，未在車管所辦理抵押手續，直接上牌、提檔、將車輛轉賣過戶。車輛轉賣套現後，款項打入指定帳戶，隨即按照約定比例，通過轉帳、現金等方式，由梁某、張某、李某及買家等分贓。

順着贓款資金去向，警方又發現中介人員劉某、方某、王某等人。至此，警方基本確定這是一個以梁某、張某、李某為核心，劉某、方某等人為骨幹，在全國各地招募數十名經濟能力較差、急需用錢的流動人員作「白戶」（半年前曾申請貸款、信用卡但未獲審批者）買家，從而實施犯罪活動的貸款詐騙團夥。

初步估算，該犯罪團夥的涉案車輛逾70輛，多家汽車銷售店及金融機構被騙，涉案金額超過1000萬元。2023年2月8日，專案組在長沙、廣州、武漢等8省13地開展集中收網行動，先後拘捕25名疑犯。

「白戶」買家趙某交代，自己並無固定收入，中介為他「包裝」後以其名義買車騙取金融貸款，將車轉售後再按比例分錢。

警方在8省13地共拘捕25名疑犯。（上游新聞）

警方介紹，趙某所謂的「包裝」多以虛增資產、偽造資金流水等方式進行，中介還會為他們培訓專業話術，偽造出「資質良好」的假象。

截至目前，已有8名團夥核心骨幹成員，被法院依法判處有期徒刑3年至11年不等。17名「白戶」買家、中介及收車人員被移送起訴，案件正在進一步偵辦。

據介紹，該犯罪網絡涉及團夥多、地域廣，且存在繼續實施貸款詐騙、騙取貸款等隱患，丹陽警方依托此案在全國發起雲端集群戰役，偵辦、分析梳理出與其手法相關的另外10個貸款詐騙犯罪團夥，涉及22個省（市）、420輛汽車貸款，涉案總金額達4000餘萬元。