386萬粉絲「農村窮家女網紅」竟是造假　狂騙逾千萬住豪宅戴名錶

「父母雙亡，自己只能輟學在家照顧弟弟妹妹，每天吃的是土豆……」，2018年以來，一個名叫「涼山孟陽」的年輕女孩在網上迅速走紅，她的「悲慘遭遇」一度感動了眾多網友。



走紅後，「涼山孟陽」開始頻繁直播帶貨，短短幾年成為擁有386萬粉絲的網紅。

之後，卻被發現她人設造假，平時出入高檔場所、戴名錶、穿名貴衣服。

人設背景身世全是虛構 賣假涼山特產銷售額逾3000萬（點圖放大瀏覽）：

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據《紅星新聞）報導，年僅20多歲的「涼山孟陽」是四川大涼山最早走紅的網紅之一，在某短影音平台曾擁有386萬粉絲，一度成為炙手可熱的網紅主播。

回顧「涼山孟陽」的走紅之路，約始於2018年。走紅初期，她曾靠「賣慘」打造悲情人設，以「視覺貧困」博取網友同情。

在發布的500多條影片中，她住著破舊的土坯房，皮膚黝黑，身材瘦弱，穿著破爛的衣服，不是上山砍柴就是下地幹活。

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在一段影片中，「涼山孟陽」曾稱父母雙亡，自己只能輟學在家照顧弟弟妹妹，他們以土豆為食。

因生活拮据，所以靠拍攝短片賺取一些額外收入。她不止一次在直播間哭訴「悲慘身世」，引得無數網友為之動容。

憑藉「大山孤苦女孩」形象，「涼山孟陽」一時感動眾多網友，迅速走紅吸引了大量粉絲。隨後，她走上直播帶貨之路，短短幾年成為擁有386萬粉絲的網紅。

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與此同時，也有網友質疑她發布的影片是賣慘擺拍，有專門團隊包裝打造，平時還出入高檔場所、戴名錶、穿名貴衣服。對此，她曾回應：「沒有團隊，也沒有錢。」

然而，有網友實地探訪「涼山孟陽」的老家發現，她的父母都健在，影片中的土坯房也是擺拍。

直到2023年5月，涼山公安機關對「涼山孟陽」、「涼山阿澤」等網紅虛假宣傳進行調查，背後真相和灰色產業鏈才浮出水面。

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2021年以來，唐某等人註冊公司，僱傭郭某等人，通過話術、劇本擺拍貧困悲慘身世短影片、打造虛假人設，包裝孵化旗下「涼山孟陽」、「涼山阿澤」等網紅主播。然後，以「助農」為噱頭，低價購入非涼山農副產品，貼上「大涼山」商品屬性，直播帶貨假冒大涼山原生態農特產品，銷售額超3000萬元（人民幣，下同），非法牟利超1000萬元。

3月18日，近日涼山昭覺縣人民法院對「涼山孟陽」、「涼山阿澤」案一審宣判，該公司負責人唐某、「涼山孟陽」、「涼山阿澤」等8人因虛假廣告罪被判9個月至1年2個月不等的有期徒刑。其中，「涼山孟陽」被判刑11個月，處罰金8萬元；「涼山阿澤」被判刑9個月，處罰金4萬元。

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