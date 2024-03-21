對麻醉藥過敏卻能自行好轉　浙江漢借｢特殊體質｣敲詐多間診所獲刑

浙江嘉興市一名男子在明知對麻醉藥過敏的情況下，還故意到牙科診所「拔牙」，再在打完麻醉藥並出現過敏反應後向牙醫索要錢財，多達十多家牙科診所受害。近日，海寧法院審結案件，被告費某敲詐勒索罪成，被判處有期徒刑2年5個月，並處罰金3萬元（人民幣．下同）。



案情指，去年10月，費某到江某的牙科診所拔蛀牙，被檢查出有一顆蛀牙要拔除。醫生詢問得知費某沒有高血壓等疾病史後，便給其注射麻醉藥準備拔牙。可剛注射一半，費某就表示頭暈、呼吸困難，並出現臉紅、出汗等症狀，於是江某提出帶費某去醫院。費某認定自己是麻醉藥過敏，並稱自己朋友眾多，若他們知道，會來砸江某的診所，於是提出讓江某以5000元私了。

由於還有其他病患，為息事寧人，江某先是答應費某的要求轉帳了事，但事後報警。警方調查顯示，費某知道自己對麻醉藥過敏，一打便會流汗、心慌等，過一陣會自行好轉。在知道自己的「特殊體質」後，他於是利用其先後前往浙江各地十多家牙科診所，每次都以「拔蛀牙」名義讓醫生注射麻醉藥，然後以過敏為由要挾對方，索要錢財200元到6000元不等。

法院審理認為，被告以非法佔有為目的，採用威脅、要挾的方法多次強行索要錢財，數額較大，其行為已構成敲詐勒索罪，屬累犯，依法應從重處罰。