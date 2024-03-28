兩代人的緣分！浙大學生借書發現67年前書籤　主人女兒揭謎底

近日，浙江大學校內論壇上一則帖文引起廣泛討論，該學生稱他在圖書館借書時，意外發現一張寫於1957年的書籤，上面寫有「贈給好友 周凈秋」。這一距今已經67年的書籤引起不少人興趣，不少同學表示這一定是有故事的書籤。而在周二（26日），周凈秋的女兒周艷公開回應，指書籤的主人，即其父親已於2014年因病過世，至於書籤，她估計是父親的高中同學所送的。



發現書籤的是2022級物理學院本科生趙文楷，他表示，當時自己正在做大學生科研訓練計劃項目，結果偶然在1956年第二版《固體物理導論》英文書中發現了這張精美的書籤。據顯示，該落款是1957年的書籤上面寫有「贈給好友 周凈秋」，另一面還繪有活靈活現的圖案。趙文楷表示，他希望幫書籤找到主人。

經浙江大學校友總會查詢，周凈秋或是1960級物理系本科生，其下落牽動了無數網民的心。不久，一位陳姓老師便提供了線索，據指，周凈秋或是蕭山六中的高中物理老師，他自己也曾是蕭山六中的老師，是周凈秋的同事，「周老師就是我隔壁辦公室的，所以一看到這個名字就曉得」。

隨後，內媒根據線索找到周凈秋的女兒、現任初中科學老師的周艷。她表示，前兩天看到浙大發布的尋人信息，看到了借書證上的簽字和周凈秋的入學時間，就確定這個書籤是自己父親的。據周艷介紹，周凈秋是蕭山戴村人，1960年考入杭大物理系，當過初中老師，最後成為蕭山六中的物理老師。可惜他已在2014年因病過世。

對於事件，周艷直言非常震驚，稱沒想到真能找到父親當年讀書用過的一張書籤。自周艷記事起，父親就很喜歡看書，空閒時間都在樓上看書，或者在撥弄那些電視機、收音機。她又指，在方圓十里，父親都是個名人，因他能幫大家修好壞掉的電視機、收音機，還會跟人家說其中的科學道理，「講一大通，像上課一樣，告訴人家今後的使用注意事項，特別有意思」。

受父親影響，周艷考進了杭州師範大學化學專業，之後成為老師。而周艷的兩名姐姐目前在醫院工作，弟弟則在上海政府機關工作。她憶述，父親與他們說話不算多，聊天的時候都會鼓勵他們要自立自強，「爸爸有很多同學都很有成就，但他從來不跟我們說，也不讓我們去求人家，都說要我們自己努力讀書，要我們自己好好努力，不要想著去靠別人」。

周二下午，發現書籤的趙文楷與周艷老師相約，讓書籤歸於它的主人。趙表示，兩代人在同一本書中相遇，是一種緣分，他會學好這門課，也期望和老前輩一樣，擁有這樣純粹美好的友誼。