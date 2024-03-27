退休武警當「空中飛賊」機上偷遍10餘國旅客　曾赴四川拜師學偷竊

台灣內政部航空警察局獲報新加坡籍遊客來台旅遊在搭機時攜帶的6萬（新台幣，約合1萬4,665元港幣）現金被偷，經查中國大陸籍韓姓男子涉有重嫌，於班機降落台灣時將他逮捕，並從他身上搜出10餘國貨幣。台媒批評，他根本偷遍世界各地旅客。



退休武警機上當竊賊 將現金抽換為口罩

台灣航警局指出，2024年1月間接獲新加坡籍旅客報稱搭機來台旅遊時，在機上發現包包內現金遭抽換為一疊口罩，損失新臺幣6萬元，經查陸籍韓姓犯嫌涉有重嫌，遂成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

台灣航警局表示，韓姓犯嫌習慣結夥行竊，懷疑其背後另有空中竊盜集團操控指導。經過專案小組月餘之跟監、蒐證，餘今年2月間待班機降落台灣後將他與共犯逮捕，身上搜出阿拉伯聯合大公國貨幣迪拉姆、印度盧比、菲律賓披索、泰、馬、港、加幣、印尼、越南盾等數10國貨幣。

台灣警方將追緝「河南幫」空中竊盜集團

韓嫌遭逮後也坦承是退役武警，還自述曾花費3萬元在中國大陸拜師學藝行竊，師承四川省綽號「禿子」之人，沒想到才剛行竊沒多久就遭台灣警方逮捕。

台媒報道，全案訊後依違反刑法加重竊盜罪送辦，另外並持續追緝幕後「河南幫」空中竊盜集團。