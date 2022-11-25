前內地武警強姦新相識單親母　稱心急找人傳宗接代犯案　判囚6年

曾在內地任武警的地盤工，認識一名剛相識的單親媽媽，不斷要求對方成為其伴侶，不請自來，堅持在女方家中留宿，更傳色情片要求性交，最後更亮出菜刀向女方說：「今日點都要搞一下。」並把對方強姦。地盤工早前被裁定強姦罪成，其律師求情稱被告只是想找事主為他傳宗接代，才會急於性交，在機會主義下犯案。法官黎婉姫今（25日）在高等法院判刑時指，被告沒有使用安全套，強姦前更曾亮刀，屬加刑因素，判他入獄6年。



被告李景豪(40歲，地盤工人)。他被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦女事主X(案發時39歲)。

被告李景豪在高等法院被裁定強姦罪成，被判入獄6年。（資料圖片）

求情指被告只是做法過急

辯方求情稱，本案有別於一般強姦案件，被告並非為了發洩情慾犯案，而是希望與X有感情發展，審訊時X也同意男方曾提及想生兒育女，X沒有斷言不想性交，或在言語上給了被告錯覺，被告明白當時做法過急，忽略他人感受，對此極之後悔。

事主受創傷反應

黎官判刑時指，心理專家評估X經過事件後有創傷反應，及承受中等至嚴重的壓力，至今仍會逃避回想事件，現時她的心理狀態有所好轉，但拒絕接受心理治療。

被告曾在內地任武警並曾立功

黎官引述辯方陳辭，稱被告在內地出生，曾於內地任武警及輔警，曾在部隊中立功。2020年，被告家庭遭逢巨變，不但蒙受金錢損失，兩名家人更接連自殺，自此他便擔起照顧家庭責任，同年持單程證來港，在港地盤工作。

急於性交事前無預謀

黎官接納案件並非精心策劃，被告希望X成為他的伴侶，又一直表明想與她結婚，他因急於與女方性交，希望對方為他傳宗接代及組織家庭，故在機會主義下犯案，事前沒有預謀。本案沒有減刑因素，惟被告沒有使用安全套，增加女方感染性病的機會，另在強姦對方時亮出菜刀，均屬加刑因素，考慮所有情況後判他入獄6年。

案件編號：HCCC 202/2021