江蘇南通全面禁售冥幣紙錢　稱是「封建迷信」最多罰銷售價格3倍

清明節將至，江蘇南通市卻突發布通告宣布全市禁售冥幣紙錢、紙紮物等封建迷信殯葬用品，還警告最多將罰款3倍，引發網民熱議，迅速登上微博熱搜，南通市也有業者開始下架冥幣紙錢，改賣鮮花。《央廣網》則發文批，掃墓祭祖是中國人緬懷祖先的方式，焚燒冥紙只是祭掃中的一個環節，談不上是封建迷信，不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止。



南通市民政局負責人則回應稱，當地通告是從市場行為上強調禁止製造和銷售冥幣紙錢，而非禁止使用。另有南通市一區縣民政局社會事務科則稱，「現在倡導的是鮮花祭祀。」



清明節將至，江蘇南通市卻突發布通告宣布全市禁售冥幣紙錢、紙紮物等封建迷信殯葬用品，還警告將罰款3倍。（滕州檢察）

稱冥幣紙錢是「喪葬陋俗」 違法者需罰銷售額1到3倍

據微信公眾號「南通發佈」消息，南通市民政局、南通市市場監督管理局3月25日發佈《禁止製造、銷售封建迷信殯葬用品的通告》：

通告指出，為推動殯葬改革，摒棄喪葬陋俗，倡導文明祭祀，淨化城市環境，根據《中華人民共和國大氣污染防治法》《殯葬管理條例》《江蘇省殯葬管理條例》等法律法規，全市範圍內禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。

違反規定的，由縣級以上民政部門會同同級市場監督管理部門予以沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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值得一提的是，就在發布上述通告後不久，南通官方又發布一篇《清明節文明祭祀倡議書》。

《倡議書》稱，讓我們採用鮮花祭掃、植樹緬懷、書寫寄語、網路追憶等綠色環保方式祭奠先人、感念先輩。嚴格遵守城市管理有關規定，將慎終追遠的情感融入現代文明表達方式。對於當地提倡「鮮花祭祀」，亦引發不少網民質疑，「鮮花是國外的傳統吧？」、「當地是鮮花滯銷了嗎？」

央媒：焚燒冥紙談不上是封建迷信

對此，官媒《央廣網》發表評論稱，在清明節掃墓祭祖，這是中國人自古以來追思緬懷祖先的方式，「在人們日常觀念裡，焚燒冥紙只是祭掃中的一個環節，跟獻上鮮花之類表達感念的行為是一樣的，談不上是封建迷信。」

央廣網稱，有關部門可以倡導人們通過鮮花祭掃、植樹緬懷等綠色環保的方式祭奠先人，但不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙，甚至處罰製造、銷售冥紙的商戶。

文章批評，「這樣的管理是機械式、不切實際、缺乏人情味的，應該慎重對待。城市管理是系統工程，要講法規，也要看傳統習俗、世情世理，不能為方便管理而顧此失彼，更不可『一刀切』」。

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南通民政局強調：沒提禁止使用

針對禁售冥幣紙錢引發的爭議，南通市民政局負責人對此表示，當地是從精神文明建設、環境保護的角度依據相關法律法規來推進這個事情，「老百姓有些議論，可能是沒有吃透（檔案）或者是我們沒有解釋明白，但和老百姓慎終追遠是兩回事，沒有必然的聯絡。我們是從市場行為強調禁止製造和銷售，沒有說（禁止）使用這個環節。」

據了解，南通市12345市民專線工作人員表示，該通告發布後，他們便接到了大量的市民諮詢電話，其中部分市民對此政策表示了不認同，並表示有「一刀切」嫌疑。工作人員表示，目前該政策還沒有調整，一切以已經公佈的內容為準，但他們已經將市民反映的問題上報給了相關單位，「我們也在等後續的消息，市民可以關注後續的發布」。

網民點睇：

移風易俗就是從這些方面下手的，百年之後連中華這個概念都可以被消磨掉。

鮮花不就是國外的封建迷信，鮮花又是誰的迷信。

既然是老祖宗留下的規矩，多少有些道理，即便只是當做一種宣洩哀思的寄託，存在即合理，可以規範焚燒的場地和方式，沒必要將事做盡，一般不留後路容易遭到反噬。

是不是某某的親戚新開展了鮮花生意。

