山西殯葬改革禁產銷冥幣惹議　專家稱不可「一刀切」須讓大眾適應

山西擬推行殯葬改革，其中明確規定禁止生產和銷售冥幣等「封建迷信」喪葬用品，引發不少爭議。

相關專家接受內地傳媒訪問時就認為，傳統祭掃應保證在安全防火的基礎上，推行綠色祭掃也需要時間讓大眾適應，切不可盲目「一刀切」。

在太原市的殯葬用品店則稱，生意目前暫未受到影響，傳統祭掃不太可能突然一下禁止，但確實近幾年祭掃用品的銷量不如從前。



自2000年起開始做喪葬用品相關生意的一間花圈壽衣店主介紹，現在的生意遠不如十年前，明顯感覺到現在燒紙錢的人比以前變少了，「一方面，很多沒有資質的商販直接在路邊擺攤，市場有些亂；另一方面現在倡導環保祭掃，不提倡燒紙錢、紙房子之類的。時代在發展，後代還會不會燒紙錢就真不好說了。」

內地推行殯葬改革其中一個主要原因是污染及防火。（視覺中國）

但店主同時指出，燒紙錢這樣的祭祀方式作為一種傳統慣性很大，不太可能一下子完全禁止，「據我了解農村這些現像還是比較多的，環保的同時也需要人性化考量循序漸進。」

民俗學家趙書受訪時表示，「封建迷信」涉及到如何定性，是否符合現代社會的要求，不能隨意下結論，售賣殯葬用品是否歸結為「封建迷信」，要看性質。關於是否需要禁止售賣，趙書認為要建立在一定前提之上，「從安全防火的角度來說，需要禁止」，但強調習慣改變需要時間，對於傳統祭祀的改變不應硬來。

新華財經專欄作家周運南亦稱，當前喪葬用品中確實大部分是可以禁止，但裡面也有些東西也是歷史文化中的一小部分，「比如最常見的冥幣，這已經化身為民間一個寄托哀思的載體。」周運南指，在制定涉及千年來民風民俗的法規條例時，切忌盲目一刀切，可以分類禁止、合理引導、尊重民俗。

專家指出，冥幣已經化身為民間一個寄托哀思的載體。（視覺中國）

值得一提是，「禁售冥幣」並非山西首創，此前內地多個省市的殯葬管理條例、辦法中，均有類似規定。其中黑龍江省哈爾濱的城市管理局，在3月時曾經發文要求全鏈條治理生產經營焚燒冥紙冥幣行為，「讓冥紙冥幣無處可買無紙可燒」。然而，在4月出版的2021年第8期中國紀檢監察雜志，就將上述事件列為「一刀切式」落實的典型案例之一，「不管條件，簡單粗暴一概而論」。