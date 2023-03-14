河南拾荒者常用冥幣買肉　老闆坦然收下：肉不值錢，希望他能吃飽

河南商丘有拾荒者經常用冥幣「買」肉吃，肉店老闆非但不拒絕，反而每次都會坦然收下冥幣，向對方「賣」出一份羊肝或牛肝。

老闆蘇先生稱，該名拾荒者經常光顧肉店，自己早就知道對方用冥幣買肉，「心正不懼陰陽，肉不值錢，但能讓他吃飽」。



蘇先生與愛妻呂女士在河南商丘市柘城縣經營一間牛羊肉店。3月10日晚，一名拾荒男子到其店買肉，呂女士隨手切了一塊羊肝遞給對方，然後接過2張面值100元的冥幣。

一旁的蘇先生拍片並上載到抖音，更配文笑言「看看這個黑心老闆娘，一個羊肝竟然賣200元！」。有網民以為老闆娘欺負拾荒者，為防誤會，蘇先生隨後亦解釋拾荒者手上的200元其實是冥幣。

不過，大部分網民都發現拾荒者用冥幣買肉，紛紛稱讚老闆娘「心地好」，「知道別人的難處，看破不說破，為你點贊」，甚至有人希望公開店名和地址，「讓大家都去照顧老闆娘生意，必須要發財」。

蘇先生介紹，該名拾荒男子看似50多歲，已在附近流浪多年。起初，對方會用撿來的膠樽到店換食物，最近一兩年才開始用冥幣買肉，「經常來，差不多一星期能來兩三次，看到店裏忙他扭頭就走，看到不忙就『買』肉吃」。

每當拾荒男子持冥幣到店，蘇氏夫婦都會坦然接下冥幣，向對方「賣」出一塊羊肝或牛肝，「每次都切給他一塊，其實東西不值錢，但夠他填飽肚子了」。呂女士透露，對方隨身攜帶一支原子筆，字寫得很好，不過很少說話。

蘇先生介紹，自己拍片是希望更多能知曉，「如果有人遇到這個人，希望能給他一口吃的。心正不懼陰陽，一口吃的不值錢，但能讓他填飽肚子」。