3月28日觀音誕｜一文看清6大禁忌　「3生肖」拜菩薩有機會發大財

觀世音菩薩救苦救難，民間俗稱「觀音娘娘」，農曆2月19日是觀音菩薩誕辰。



今年「觀音生」正好是西曆3月28日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「觀音生」有六大禁忌、還有三個生肖一定要拜觀音會發財，千萬不要錯過。

一個圖輯看清有機會發大財的3生肖及觀音誕6大禁忌（點圖放大閱讀）：

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觀音誕六大禁忌

1. 參拜要拜素果，最好當季水果，水果數目要單數，因為正神為單，單數為陽。

2. 拜菩薩不可以奇裝異服，或著太曝露，盡量端莊。

3. 拜菩薩時不可以大聲說話，盡量輕聲細語，用平常心祭拜。

4. 不可以拜葷食，餅乾要挑素食，不宜使用動物油。

5. 不要跟菩薩求太多慾望的事務，求太多菩薩會有壓力，盡量平常心祈求，高訴自己有就有沒有就沒有，一切讓菩薩安排。

6. 3月28日觀音生適合拜觀音的時間點，拜完之後會有感應，早上9:00-11:00。

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3生肖拜觀音，加持發大財

Top3：屬猴投資生財

屬猴者，拜完觀音可用不同方式增加財富，小孟老師建議，可考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議只要每個月固定投入，不用給自己太大的壓力去追市場的報酬，慢慢投資，有望有獲利產生。

Top2：屬兔正財大旺

屬兔者拜完觀音正財大旺的開始，可將多的資金拿來作投資，若已有很熟悉的投資模式，且一直是正向結果，可保持這樣的好習慣繼續經營，若之前不太理想，小孟老師建議，是改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗想要的方式，只要願意開始，慢慢能找出適合你的投資理財方法。

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Top1：屬雞向專家學習

屬雞者拜完觀音可向專業理財專家，學習理財方式，或以何種方法判斷市場情況，幫助你更精明思考對你有利的標的物，另外，由於物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資外，多做定存對你也是不錯，好好學習投資理財，讓你的荷包更加分。

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