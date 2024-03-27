杭州現188元一杯奶茶　店主稱因成本貴　消費者：心理價頂多25元

為了一杯奶茶，你願意付出多少？近日，浙江杭州一間奶茶店推出188元（人民幣．下同）一杯的奶茶，引發熱議，網民戲言其「重新定義了也就一杯奶茶錢」，也有人直言自己最多只能接受20元以內的奶茶。而店主回應指，如此定價主要是因成本比較高，他們其實是虧本經營。



涉事奶茶店位於南宋御街上，雖然店內也有很多20多元的奶茶可以選擇，但其中有兩款奶茶的價格竟然達到三位數，分別是168元一杯的「紅顏舊」和188元一杯的「樅茗天下」。

在小程序上，這兩款奶茶顯示為限量款。店主指，它們每天每款限量20杯，目前每天都能賣出幾杯，又指兩款奶茶也可以做成純茶，部分客人覺得純茶更香。不過，有喝過的民眾在接受內媒街訪時評價道，該奶茶「就是茶味比較重，奶味還行，心理價『頂多25元』」。

對於兩款奶茶的價格特別高的原因，店主解釋，兩款奶茶的茶底都是非常好的老茶，是武夷山的正巖古井水仙，而紅顏舊的肉桂用的是自家製的牛肉桂，茶葉的價格在3到5萬元一斤。因此，原因主要是成本比較高，一杯奶茶包含四五克茶葉，約需200元左右，故目前他們其實是虧本經營，賣的是一種情懷。

對於這款天價奶茶，網民意見不一，有人認為這是商家炒作的噱頭，畢竟對大多數消費者而言，價格明顯過高了。不過也有人認為只要是真材實料的話，那就合理，「市場行為，明碼標價，沒毛病」。