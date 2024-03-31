山東5歲男童疑遭生母、男友虐死　爺痛訴：胸部被打出一個坑洞

內地再傳殘忍虐童案，山東省威海市文登區5歲男童疑似被母親和其男友打死，殘忍暴力手段引發關注。根據男童父親描述，孩子被發現時，面部毀容、耳內有血，手腳瘀青破損，胸部被打出一個坑洞，幾乎體無完膚。文登分局已對犯罪嫌疑人陳某、石某某採取刑事拘留強制措施，並同步商請檢察機關介入調查。



綜合《新華社》、《紅星新聞》內媒報道，5歲男童涵涵（化名）事發前在幼兒園上中班，上下學都很正常。今年2月19日，男童父親與妻子離婚，兒子隨母親生活，他多次要求探視遭拒。

男童父親鄭先生於3月26日11點多，突然接到警方電話，得知兒子沒有了心跳，急忙趕往文登中心醫院，看到兒子躺在急診床，身體已僵硬，上半身前後傷痕累累，「面部毀容，耳內有血，頭部有泡。」

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家屬提供相關影片，男童爺爺鄭建華痛心說道，孩子身上沒有一處完好，臉兩面都被嚴重抓傷，手腳皮膚被抓出大小不一的洞，胸部被打出一個坑，褲子也尿濕了。

至於孩子生母陳某聲稱涵涵是「磕著了」，鄭建華在看過小孩傷勢後，並不認同該說法。

鄭建華表示，事後他們查看CCTV發現，本月23日傍晚，涵涵從自己家被母親陳某和一名男子接走，走的時候，孩子還和姥姥姥爺揮手說「拜拜」。

推算23日至出事的26日，孩子一直和母親陳某一起生活，直到26日上午，陳某二人把孩子送到醫院，鄭家親屬趕到醫院時，看見孩子生母陳某和其新男友石某被公安機關帶走。

男童走後第二天，當地警方安排屍檢，對於兒子的死，鄭先生悲痛欲絕，「我知道前妻和她男友動手打過孩子，但不知道孩子具體是被誰打死的。」家屬也推測，孩子有極大可能性受到陳某二人的虐待致死。

鄭先生回憶，兒子平時很聽話溫順，幼兒園的老師和村裡的長輩都很喜歡他兒子，誇孩子懂事。希望警方能從嚴處理此事。

威海市公安局文登分局方面表示，分局當日即對犯罪嫌疑人陳某、石某某採取刑事拘留強制措施，並同步商請檢察機關介入。3月27日，辦案單位依法委託司法鑒定機構，對死者遺體進行法醫鑒定，並通知死者親屬到場。目前，案件正在進一步偵辦中。

據了解，孩子的生母陳某是威海市文登區某省級示範幼稚園老師。事發後，多名家長曾到幼兒園詢問陳某是否也涉嫌虐待幼兒園小孩。

幼稚園園長也撇清關係，指稱陳某已不是該幼兒園老師。至於陳某兒子一事，幼兒園工作人員稱此事與幼兒園沒有關係，公安機關已經介入調查。