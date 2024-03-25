河南男童遭老師虐待打頭踩臉　官方僅「開除」處理再惹網民爭議

河南商丘市有幼兒園傳出虐兒事件。網傳影片顯示，一名幼兒園女老師不停拍打男童頭部，又用腳踩男童臉部，後者不斷說「對不起」；另一段影片則顯示，男童跪拜一名女子，片中傳來女子的笑聲。

3月25日，官方通報稱，涉事幼兒園園長停職，涉事人員開除。



影片顯示，一名身穿黑衣的女子不停拍打一名身穿啡色衣服、背綠色書包的男童頭部，還試圖脫下男童的長褲，他一直抗拒用手緊拉長褲並大喊「不要」。在影片結尾，該名女子用腳踩男童臉部，該男童不停說「對不起」。

另一段影片中，身穿啡色衣服的男童跪在地上，向一名身穿深藍色上衣的女子跪拜，片中傳來女子的笑聲。

在其他的影片中，一名身穿白色格子上衣的男童躺地，另一名身穿棕色上衣的女子坐在男童身上，該女子將掉在地上的東西塞入男童嘴巴內，強迫他進食。

一名自稱是虞城縣鎮里固鄉的村民透露，片中身穿啡色衣服的男童是鄰居家的孩子，男童年約5歲，平時和祖父母生活，在外打工的父母得知虐兒事件後已趕回家中，去幼兒園討要說法。

3月25日，河南省商丘市虞城縣聯合調查組通報稱，3月24日晚，虞城縣發現網傳鎮里固鄉中心幼兒園學生被毆打的影片，虞城縣委、縣政府立即成立由教育、公安、紀檢監察等部門參加的聯合調查組，連夜展開調查。

經初步調查，網傳學生被毆打情況屬實。公安機關已對此事展開調查，縣教體局對涉事幼兒園開展教育整頓，對園長作出停職處理，對涉事人員予以開除，並安排專業人員對學生進行心理疏導。虞城縣將根據調查結果，對相關責任人依法依規作出處理。

由於片中女老師行為惡劣，大批網民不滿官方「開除」處理太簡單，並質疑她是如何考獲幼師資格證。

網民睇法：

開除就完事了？

取消教師資格了嗎？再去別的幼兒園怎麽辦？

曾經的霸淩者，當老師了

旁邊笑的也一起拉進去拘留好吧

這個老師的臉呢，曝光她

這不就是校園霸淩？還是成年人對未成年的霸淩嗎？

該拘留拘留，是虐待兒童家長可以告她。這對孩子心理造成多大的傷害，一輩子做噩夢。

這種應該後期得判刑，不然層出不窮，孩子從小心里就扭曲，長大就容易做極端事情

未成年人保護法呢？只有在保護壞孩子時才有用嗎？

