收費站職員掐頸逼司機吃垃圾桶食物　囂張喊：沒看見我穿制服？

內地社交平台近日瘋傳一段收費站工作人員逼貨車司機吃垃圾桶裏食物的影片，點燃民眾怒火。



網傳影片顯示，一名穿制服的男子起身，將自己的食物倒入對方面前的垃圾桶，質問「你沒看見我穿制服？」，並強逼對方把垃圾桶裏的食物撿起來吃，見其未行動，還用手掐住對方頸部。

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據《瀟湘晨報》報道，一段網傳閉路電視影片顯示，3月20日，陝西榆林一餐館內，一名穿制服的男子同一司機發生口角。

其間，穿制服的男子突然端起自己的碗，將食物倒到司機旁邊的垃圾桶，詢問他是不是「子洲（縣）」的。

隨後該男子又突然質問該司機，「為什麼跟我搶吃的」，並走上前抓住該司機衣領，讓他吃垃圾桶裏倒掉的食物。兩人衝突加劇，隨後被走出來的老闆制止。

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3月23日晚，陝西交控榆吳分公司發布相關情況通報稱，3月20日傍晚6時左右，其分公司收費站工作人員在飯店吃飯時對一名司機做出不當言行，並產生口角爭執和肢體推搡，引發輿論關注。

通報表示，根據調查情況，對涉事人員作出停職檢查處理決定，接受進一步調查，並要求分公司各收費站舉一反三，加強職工內部管理。

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