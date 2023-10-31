男子自曝市中心養三條烈性犬　｢炫耀｣曾咬狗嚇孕婦？公安通報

《紅星新聞》報道，繼內地發生烈性犬咬傷女童事件後，近日，有男子自曝在山東濟南市中心某小區飼養三條大型烈性犬，犬隻還曾咬傷柴犬、嚇過孕婦。

10月30日晚間，濟南公安發布通報，該男子因不滿養犬相關規定，為發洩個人情緒，在網絡發佈不實信息混淆視聽，已對其作出行政拘留及行政罰款處罰，同時對相關犬隻進行依法處置。



該網名為「泰山麥兜巴頓」的用戶在多平台發帖指，至少從2021年起，在位於濟南市中心的歷下區某小區飼養三條加納利犬，為大型烈性犬隻。而該男子所在小區為2018年建成，房屋均價在3萬多元人民幣，屬於中高端小區。

該用戶發佈的貼文內容有「寄養一天的費用比上班族工資都高」「狗把孕婦嚇到了，我還把孕婦她對象打了，在派出所待到11點」「紀念一下，2022年第一場雪，兄妹兩個把小區裏的柴犬咬的稀巴爛」「在小區裏橫行霸道多年，咬過好幾只狗，依舊光明正大的養」等。目前，帳號相關內容已經無法顯示。

針對事件，涉事小區物業回應表示，該男子飼養烈性犬多年，物業、公安、社區曾上門溝通過多次，但均未奏效。此次消息被網友發出後，該男子已經將狗「自己弄走」。

10月30日，濟南市公安局歷下區分局文化東路派出所民警表示，該事件已經處理完，但是更多信息不便透露。濟南市公安局歷下區分局宣傳科一位民警表示，事件正在調查處理階段，處理結果會盡快發布。目前涉事小區是安全的，住戶和家人不用擔心。

警方通報。（歷下區公安分局）

10月30日晚間，濟南公安發佈通報：經查，歷下區某小區居民張某（男，31 歲），因違法飼養禁養犬，對養大管理相關規定不滿。為發泄不滿情緒，使用網名「泰山麥兜巴頓」 多次在網絡上散布「毆打孕婦對象」、「你查你的我養我的」等不實信息，混淆視聽，造成不良社會影響。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》之規定，公安機關已對張某作出行政拘留的處罰決定。同時依據《濟南市文明養犬管理條例》之規定，公安機關已對張某違法養犬行為作出行政罰款的處罰決定，並對犬隻依法進行處置。