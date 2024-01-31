成都杜賓犬未戴嘴套欲攻擊路人　主人叫囂「狗比人金貴」繼而動武

四川成都有網民反映，有狗主人手牽杜賓犬（都柏文犬）在某小區門口與其他居民發生衝突，女主人更叫囂「老子的狗金貴得很，你憑什麽說牠」。



網傳影片顯示，在四川成都人居都市陽光小區門口，一名男子手牽杜賓犬，女主人與另一名女子爭執，並叫囂「老子的狗金貴得很，你憑什麽說牠」、「老子的狗行頭1000塊錢，比你全身上下行頭都貴」。

另有影片顯示，一名女子被杜賓犬嚇到，雙方初則口角，繼而動武，該名女子與狗女主人發生肢體衝突，她被狗主人壓着頭按在地上，只能舉長竿與對方扭打。男主人要求報警，並表示是對方先動手。

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值得注意的是，杜賓犬當時並無佩戴嘴套，並朝着前方打架的女子吼叫，男主人則一直拉着杜賓犬往後。

事發後，女主人拍片表示，當時一名女子攻擊其愛犬，「如果別人攻擊你的家人，你還能情緒穩定嗎？」。不過，有知情人發聲稱，事件引起普通民眾的關注，是因為「她當時違反常理的言論，她對她當時的過激的言論輕描淡寫，一句帶過了」。

1月29日，東升街道派駐小區工作人員稱，當時應該是杜賓犬想攻擊涉事女居民，小區的物管、社區已不斷做宣傳，提醒居民溜狗時都要帶嘴套和牽繩，涉事3人均為小區業主，「養狗一方好像說是新搬過來的」，目前警方已介入處理。

社區工作人員介紹，關於衝突以及喂養杜賓犬一事，派出所已調查處理中，並重申社區平時一直有派發宣傳資料，宣傳禁養烈性犬。