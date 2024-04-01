四川漢割眼袋致右眼失明　美容院被判非法行醫賠償34萬元

愛美之心，人皆有之。近年來，醫療美容項目愈來愈受市民青睞，但有不法分子非法開設醫療美容機構，嚴重威脅消費者的身體健康乃至生命安全。

四川成都市的市民曾先生，去年在美容店接受割眼袋手術，術後不久開始出現眼部腫脹、視力下降、出血等症狀，右眼最後更失去視力。



《封面新聞》報道，青羊區某思美容店是個體工商戶，組成形式為個人經營，經營範圍為生活美容服務一般項目。

2023年2月1日，曾先生在該美容店接受眼袋切除手術，付費3600元（人民幣，下同）。術後不久開始出現眼部腫脹、視力下降、出血等症狀；2月7日，曾先生前往成都市第二人民醫院就診並入院接受治療，診斷為「視神經炎」，支付醫療費1369.07元；2月8日，曾先生因病情加重轉入四川大學華西第四醫院住院治療，支付醫療費4931.44元，藥費761.65元。

同年2月16日，曾先生到北京首都醫科大學附屬北京同仁醫院就診，確診右眼失明且無復明可能。

成都市青羊區人民法院審理，美容院被判非法行醫，需向曾先生賠償34萬元。（搜狐）

2023年8月24日，四川旭日司法鑒定中心出具《司法鑒定意見書》載明，被鑒定人曾先生右眼的傷殘等級評定為八級。隨後，曾先生將某思美容店及經營者訴至法院，要求賠償傷殘賠償金、誤工費、護理費、營養費、被扶養人生活費、精神損失費等各項損失。

青羊法院審理認為，醫療美容是運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法，對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。公民的身體權、健康權受到法律保護，行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任。

該美容店為曾先生實施的眼袋切除手術，屬於診療行為，應由醫療機構組織、醫務人員實施，美容院及其經營者劉某不具備醫療機構、醫務人員資質，其實施手術後致曾先生右眼失明，經鑒定傷殘等級為八級，故應當推定該美容店存在過錯，應承擔侵權責任，即對曾先生遭受的全部損失承擔賠償責任。

因其侵權行為造成曾先生右眼失明，對其精神造成一定損害，法院依法判決某思美容店、劉某退還曾先生的手術費、醫療費等，賠償誤工費、護理費、營養費、交通費、住宿費、傷殘賠償金、精神損害賠償金等，合計343893.16元。判決後，雙方均未上訴。