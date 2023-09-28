技師失誤致女子拔火罐燙傷需移植豬皮　會所稱剛開業沒錢付手術費

上海一名費姓女子日前到一間會所拔火罐，卻因技師操作不當，身上起火燙傷，最後需要移植豬皮，初步估計手術費用大約需要二三十萬元（人民幣．下同）。然而，涉事會所卻以「沒錢」為由拒絕支付費用，雙方因此陷入僵持。周一（25日），涉事會所葉姓負責人表示，是因為會所剛開業幾天，難以一下子出那麼多錢，但強調他們會先湊足費女的初期手術費用，首要是趕緊治療，之後再通過第三方來裁決，「我們該承擔多少責任就承擔多少責任」。



據費女的男友顧先生透露，由於前期宣傳時囤了大量的消費券，9月19日晚，他與女友到住所附近新開的「水漾薈影院足道湯泉SPA」體驗，期間他體驗精油推背，女友則體驗拔火罐。詎料，當快要結束時，他聽到旁邊的女友驚呼，「當時她身上有約10個火罐，身上起火了」。最後，他花了足足一兩分鐘才把火罐一個一個拍掉，再把火拍滅，然後立即送費女去醫院。

據瑞金醫院的灼傷門急診病史首頁顯示，費女灼傷部位是左上肢、軀幹合併傷，經檢查灼傷面積為20%，診斷為2度燙傷（左上肢、軀幹部）。顧先生透露，是當時技師不慎將酒精撒到了女友的背上才導致其受傷。而且2度燙傷只是初步診斷，在住院的第一天晚上，費女高燒39度，血液樣本出現白血球高，主任醫生判斷為3度燙傷，面積20%，「有兩處地方非常嚴重，而且出現了高燒和驗血指標偏高，隔天一定要植皮手術」。

顧先生表示，前期SPA會所的員工有陪同就醫，墊付了約2萬元。但在得知手術費用後，對方以會所在試營運、裝修花費了1000萬元，老闆沒有錢等理由，讓他們先自行墊付，之後再商談。

資料顯示，涉事會所於9月16日才試營運開啟，葉姓負責人周一表示，他們現在經營非常困難，會所剛剛開業就出現了這樣的情況，沒有辦法一下子將三十萬打到事主的賬戶。而為表示歉內疚，他們還給了事主一張內有9000多元的消費卡，相當於一共給了他們3萬多。

當日下午，雙方在派出所進行了調解。葉姓負責人強調，他們的意思是救人為先，先共同想辦法湊一些錢，不要耽誤了治療。目前會所老闆人在外地，他們會先想辦法給事主湊3萬元，「如果他們有醫保先走醫保，先一同把問題解決了，把手術做了。之後再通過第三方裁決，該我們承擔多少責任，我們承擔多少責任」。

對此，顧先生願意給會所三天時間湊錢，讓負責人回去和老闆商量，看看能支付多少。