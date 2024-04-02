浙江市民河道放生200筐泥鰍　有人即擺「地籠陣」捕撈

撰文：林芷瑩
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浙江溫州有市民將200筐泥鰍倒入河中放生，引來不少人當場捕魚，但對於他人捕撈，放生者似乎不在意，實行「我有我放生，你有你撈魚」。
有居民反映，該河道常有市民抱着做善事的念頭來此放生，每次大規模放生都會引來捕撈哄搶。

《溫州晚報》報道，在浙江溫州鞋都二期附近的河邊，有市民將200筐泥鰍倒入河中放生，卻引來100多條地籠和一批人的抄網捕撈。

事發於3月28日上午，從圖片可見，河岸邊整齊擺放了一筐筐泥鰍，泥鰍放生後不久就跑來一批「捕魚人」，有人手拿抄網，隨手一撈即撈到活蹦亂跳的泥鰍，有人則擺下「地籠陣」捉泥鰍。

地籠網的形狀有圓有方，最大的直徑猶如臉盆。漁政執法人員介紹，地籠網的網眼極其小，又稱絕戶網，就連小蝦米和魚苗都難逃此劫。此處有100多條地籠網下水，對河道內的魚類資源將產生滅絕性影響，還會阻礙河道行洪排澇，嚴重破壞水域內的生態平衡。

附近居民反映，該河道常有市民抱着做善事的念頭來此放生，少則幾斤，多則上千斤，種類多為泥鰍、甲魚、鯽魚等，每次大規模放生都會引來捕撈哄搶，「有些先下手的、會釣會撈的，一天可以撈走100多斤」。

對於市民自發的放生行為，目前缺乏明確的法律規範。據介紹，漁政執法部門將聯合民宗局等部門聯合執法，在放生地加強巡邏，嚴禁非法捕撈行為。

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