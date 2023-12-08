廣州捕獲三條疑似違法放生鱷雀鱔　屬大型兇猛魚類內臟魚卵均劇毒

近日，廣州一公園捕獲三條疑似違法放生鱷雀鱔。據悉，鱷雀鱔是大型兇猛魚類，內臟魚卵均有劇毒。廣州此前對放生行為進行規定，鱷雀鱔被列入黑名單首位，違法放生者將被處以最高10萬元（人民幣，下同）罰款。



目前，涉事公園已對發現的鱷雀鱔無害化處理。後續，園方將繼續對池塘進行排查。



據悉，有目擊者在廣州白雲區某公園池塘內發現鱷雀鱔出沒，經多部門聯合工作，共捕獲一大兩小三條鱷雀鱔。有目擊者指，在被捕前「牠已經吃了很多魚。」

有目擊者表示，池塘內的鱷雀鱔是被放生的。12月4日捕撈當日，當地林業局工作人員表示：「作為一種觀賞物種，不能再往自然界裏面放生了，對本地漁業資源影響很大。」

廣州捕獲三條疑似違法放生鱷雀鱔。（影片截圖）

資料顯示， 鱷雀鱔為大型兇猛魚類，主要生活於純淡水，魚內臟和魚卵都有劇毒。中國本土並沒有鱷雀鱔 ，屬於外來入侵物種，危害性極強。

鱷雀鱔為大型兇猛魚類。（網圖）

此前，廣州公佈《廣州市野生動物放生管理規定》（以下簡稱《規定》）於2023年11月1日起施行，該《規定》對放生區域、放生物種種類、主責部門以及提前審批流程進行規範，違法放生的最高將處10萬元罰款。在《規定》第四條中詳細列出了不得違法放生的物種，其中鱷雀鱔位列「黑名單」首位。